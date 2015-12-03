全球紧盯德拉基 高盛发欧元日内暴跌300点警告

美联储主席耶伦周三再发措辞强硬的言论，加之“小非农”ADP数据表现强劲，令美联储12月加息预期进一步升温，受此影响，美元指数一度升至12年高位，而美元兑欧元则触及逾七个月高位。周四耶伦将再度发表讲话，不过有“超级马里奥”之称的欧洲央行行长德拉基将成为周四金融市场的焦点人物，投资者将盯紧他究竟“会从帽子里变出什么兔子来”。高盛周三再发警告称，欧元/美元周四最多恐暴跌300点，至1.03水平。

耶伦女王再发鹰语

美联储(FED)主席耶伦(Janet Yellen)周三(12月2日)表示，她“期待”加息的那一天，这将是美国经济从衰退中复苏的证明。耶伦在华盛顿经济俱乐部发表讲话时表达了对美国经济的信心，称10月以来的就业增长表明，就业市场正在痊愈。

耶伦警告称，等待太久才结束近零利率时代可能之后迫使央行太快收紧政策，从而面临扰乱金融市场和持续六年的经济扩张期的风险。

耶伦周三说道：“如果FOMC延后启动政策正常化太久，我们可能被迫之后相对更突然的收紧政策来避免经济显著超越我们所设定的目标，这种突然的紧缩政策将有可能扰乱金融市场，甚至在不经意间将经济推入衰退。”

她重申，她认为全球经济疲弱以及大宗商品价格下滑对美国经济成长和通胀的拖累将会在明年变得温和。她指出，美国消费者支出“尤为稳健”。

联邦公开市场委员会(FOMC)定于12月15-16日在华盛顿举行会议。目前投资者已押注，联储本月将上调2008年以来一直维持在0-0.25%区间的指标联邦基金利率目标。经济学家也认为12月加息的概率很大。

耶伦周四在国会联合经济委员会作证时还有一次机会来阐述其对前景的看法。

在耶伦周三讲话后，美元指数一度触及2003年4月来最高的100.51，之后缩减升幅，纽约尾盘上涨0.2%，报99.98。

此外，金价周三跌至近六年最低水平。周三纽约尾盘，现货金重挫下跌1.4%，报1,053.70美元/盎司，盘中一度触及2010年2月以来最低1,050.25美元/盎司。

纽约外汇经纪商Chapdelaine & Co.的外汇负责人Douglas Borthwick说：“耶伦的话很清楚表明了美联储会加息；不过美元可能已经到了一种仓位饱和的地步；大家可能已经计入了美联储加息和欧洲央行扩大QE的因素。”

JonesTrading首席市场分析师Michael O’Rourk表示：“还有两天就要公布非农就业报告了，而且距离FOMC会议也只有两周时间，耶伦讲话还和以前一样强硬，这让我有点吃惊。”

法国巴黎银行(BNP Paribas)驻纽约的汇率策略师Vassili Serebriakov指出，耶伦对美国经济的评估相当积极，这将与美联储12月会议加息保持一致。

旧金山联储主席威廉姆斯(John Williams)周三加入耶伦之列，警告推迟加息存在风险，称迟迟按兵不动可能令不平衡加剧，“损害我们的经济”。

威廉姆斯周三在俄勒冈州波特兰发表书面讲话，称首次加息宜早不宜晚；重申了他9月以来表达过的看法。

威廉姆斯今年在FOMC拥有投票权，自2011年出任旧金山联储主席以来从未持异议；他支持美联储10月28日的决策，其中提及考虑在12月进行首次加息。

此外，亚特兰大联储主席洛克哈特(Dennis Lockhart)周三也表示，只有当未来两周美国经济数据“大幅”改变经济前景时，才会削弱联储在12月15-16日会议上加息的“迫切”理由。

除了美联储官员鹰派言论之外，美国数据也给美元带来提振。民间就业服务机构ADP National Employment Report显示，11月民间就业增加21.7万个，高于10月的增幅19.6万个。

有“小非农”之称的ADP报告由Moody's Analytics参与联合编撰，周五将迎来劳工部更全面的就业报告。外媒调查显示，在10月大幅增加27.1万个后，非农就业岗位在11月料增长20万个。

全球市场紧盯德拉基

周四全球金融市场紧盯欧洲央行(ECB)行长德拉基(Mario Draghi)，看看他究竟“会从帽子里变出什么兔子来”。据外媒调查访问的分析师，欧洲央行本周将以某种方式放松政策。许多受访者表示，过去一个月那么明显地暗示了行动意图，现在央行无法后退。

北京时间周四20:45，欧洲央行将公布利率决议。稍后的21:30，央行行长德拉基召开新闻发布会。

德拉基10月暗示，如果为了推动通胀率升向2%目标而需要行动的话，管理委员会将会采取行动。这个观点得到了几位央行决策者的附和。随后，市场上关于欧洲央行将推出更多刺激措施的臆测就不断增强。

欧元区11月份通胀率意外持稳，令德拉基将加快刺激举措的预期进一步升温。欧盟统计局周三表示，11月欧元区19国通胀率维持在0.1%。外媒调查的经济学家预计升至0.2%。

据数位官员上周三透露，在欧洲央行下次会议召开前，欧元区各国央行官员正在考虑是否对囤积现金的银行业者处以罚金，以及是否扩大债券购买范围。

有多名欧洲央行管委会委员本月稍早曾表示，欧银内部正在形成共识，将进一步下调本已为负的商业银行在该央行的存款利率。

BMO Global Asset Management驻伦敦的首席经济学家兼宏观策略主管Steven Bell表示：“他(指德拉基)会从帽子里变出兔子来——我们只是不清楚这会是只什么兔子。欧元将大幅下挫。”该公司管理约2,440亿美元资产。Bell预计，明年欧元/美元将跌破平价水平。

周三欧元/美元六天来第五次贬值。耶伦讲话一度令欧元/元跌至4月中来最低的1.0550，纽约尾盘跌0.14%，报1.0619。

接受彭博调查的53位经济学家一致预期，欧洲央行将在周四会议上扩大对欧元不利的刺激措施，以帮助恢复欧元区经济的活力。

而路透调查得出的普遍看法是，欧洲央行将把存款利率由负0.20%进一步降低至负0.30%。预测人士还预期，欧洲央行将把每月的购债规模从当前的600亿欧元增加至750亿，或把量化宽松(QE)计划的期限延长到2016年9月以后，或这两个措施都采取。

荷兰银行ABN( Amro Bank NV)、巴克莱(Barclays Plc)、美银美林(Bank of America Corp.’s Merrill Lynch)都预测欧元/美元明年恐出现2002年12月以来首度跌破平价的情况。

美银美林驻东京外汇策略师Shusuke Yamada说：“外界对于德拉基加码宽松措施的预期很高，已经盖过欧洲央行可能令市场失望的疑虑，以往德拉基事前先暗示，最后祭出的货币政策往往超乎市场意料，因此这回很难说他的货币政策会不如市场预期。”

高盛再发欧元日内暴跌300点警告

高盛(Goldman Sachs)首席外汇策略师Robin Brooks周三表示，欧洲央行将给市场带来“鸽式惊奇”，并令欧元/美元当日“至多下挫300点”，至1.03左右，为2002年以来最低。

欧元/美元自11月初以来已经下挫3.6%。Brooks在接受媒体采访时称，德拉基揭晓结果的方式将非常具有冲击力。

Brooks在11月26日也曾表示，欧洲央行在12月会议上以强于预期的鸽派立场使市场感到意外并不会遇到太大的阻力。他表示：“德拉基有充足的空间推行鸽派议程，因为此次会议的主旨本就是解决央行量化宽松计划实施至今效果不佳的问题。”

Brooks当时预计，欧元/美元在欧洲央行会议当天会下跌200点-300点，之后汇价受美联储加息的影响于12月底将跌至平价。

花旗(Citigroup Inc.)表示，欧洲央行需要调降存款利率、增加每月购债规模、通过延长购债计划或删除明年9月结束的字眼来调整前瞻性指引，这样才能给市场制造意外。

Bell表示，欧洲央行可能超出投资者预期的举措包括将存款利率由目前的-0.2%再降0.2个百分点。市场预期仅为调降0.1个百分点。

Bell称，欧洲央行官员还可能扩大量化宽松计划的资产购买范围，将公司债与地方政府债纳入其中，或取消不能购买收益率低于存款利率证券的规定。

苏格兰皇家银行(RBS)周二撰文称，该行经济学家预期欧洲央行将下调存款利率20个基点至-0.40%，同时会将资产购买规模增加至每月850亿欧元，并延长至2017年3月。

RBS分析师表示：“如果欧洲央行决议符合预期，这将比市场普遍期望的宽松政策更加激进。市场对降息的反应通常比宽松计划延期更加激烈。与之前欧洲央行实施宽松政策时相比，当前欧元/美元的空头仓位依然相对偏低。欧洲央行应该会继续追求欧元贬值，因此降息之举势在必行。我们将继续做空欧元/美元直至欧洲央行会议结束。”

道明证券(Toronto-Dominion Bank)分析师Rich Kelly、James Rossiter和Ned Rumpeltin在一份报告中指出，如果欧洲央行下调存款利率10个基点，在QE上令人失望，降低进一步降息的可能，或称央行偏向保守行事，并且强化QE的结束日期，欧元可能升至1.0690/1.0720。

报告并称，如果存款利率下调超过20个基点，且QE扩大，那么欧元/美元可能跌向1.04；如果欧洲央行称将继续进行评估，那么欧元/美元可能会跌向1.0280/1.03。