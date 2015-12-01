大戏开幕！人民币迎“创世纪之夜” 欧元演一出“鸿门宴”

期待已久的“芈月传”周一(11月30日)将盛大开播，而本周的金融市场一样也是热闹非凡，投资者或将亲历惊心动魄的欧洲央行“鸿门宴”，扑朔迷离的“非农悬案”以及人民币纳入SDR的“创世纪之夜”。而周初，国际货币基金组织(IMF)对于SDR的评估是重中之重。日内，离岸人民币兑美元再度出现诡异飙升，这也和投行之前的预期“不谋而合”。

人民币纳入SDR大考前 离岸人民币气势如虹

本周市场迎来的第一件大事来自于中国。周一，国际货币基金组织(IMF)执董会在华盛顿投票决定人民币纳入SDR货币篮子结果，人民币有望迎来里程碑事件。

在经过了多年的汇改努力之后，全球知名投行一致认为，人民币入篮几成定局，接下来的问题是配额。

布朗兄弟哈里曼银行(Brown Brothers Harriman)分析师就认为，国际货币基金组织(IMF)即将审核人民币加入SDR货币篮子的问题。目前的情况看，人民币被纳入SDR货币篮子基本已经没有障碍。现在需要关心的问题是究竟人民币能够得到多少配额。

此前，IMF官员曾经建议，如果按照出口计算，鉴于人民币在国际储备的占有量非常低，仅为1.1%，人民币在SDR货币篮子中应该占有14%到16%的配额。但如果按照使用水平来看，SDR的其他成员国(美国、欧元区、英国、日本)对人民币的使用非常有限。

那么，纳入SDR对于人民币而言，有着怎样的历史性意义呢？

澳新银行(ANZ)的高级经济学家Raymond Yeung表示，“纳入SDR意味着人民币将正式成为全球储备货币之一。人民币加入篮子意味着倾向于增加欧元或美元的各国储备当局有了更多的选择。”

同时，这将会令全球未来对于人民币的需求显著增加。美银美林(Bank of America Merrill Lynch)分析师预计，人民币额外的需求可能达到价值3700亿美元。

不过，鉴于人民币在2016年9月前不会新增到SDR之内，需求方面的增加或要至少3年的时间才能实现。

就在中国投资者静待IMF公布最终结果公布之际，离岸人民币兑美元气势如虹，汇价出现两波明显的拉升行情。

亚市盘中，离岸人民币兑美元强势走高，汇价在15分钟之内飙升逾300点，日内最高触及6.4239，在岸和离岸的汇差也收窄至200点左右。市场分析人士指出，中国央行(PBOC)的“干预之手”或再度浮现。

离岸人民币兑美元

西班牙对外银行(BBVA)驻香港的经济学家夏乐指出，“人民币纳入SDR评估结果即将揭晓，中国央行不想在这个时间点看到人民币大幅贬值，希望在相对稳定中迎接SDR。”

之前，包括法国兴业银行(Societe Generale)在内的投行均警告称，在人民币入篮评估最终揭晓之前，央行或将继续实施“干预”。

而对于市场担心人民币会在成功入篮之后出现贬值，高盛高华首席中国经济学家宋宇称，不同意有关加入SDR后人民币就会贬值的说法，预计人民币汇率在年底前保持稳定。明年人民币有非常小幅的贬值，前提是美元有效汇率走强。

欧银“鸿门宴”准备就绪 欧元坠落7个月低位

人民币入篮的历史性意义或远大于其对于市场的冲击，欧洲央行本周的会议对欧元走势而言恐怕将是一场令人生畏的“鸿门宴”。

根据彭博最新的一份调查显示，受访经济学家一致预测，在1.1万亿欧元债券购买计划行程尚未及半之际，欧洲央行本周将再次加码刺激。而且，多数人预计欧洲央行会采取多管齐下的措施。

该份调查显示，超过四分之三的受访者表示，欧洲央行将会下调目前为-0.2%的存款利率。根据另一项调查的预估中值，欧洲央行料将把存款利率下调至-0.3%，最低预估为下调至-0.45%。调查显示，基准的主要再融资利率可能维持在0.05%不变。

80%的受访者表示，欧洲央行会把量化宽松项目的终结日期延长到最初设定的2016年9月以后。三分之二的受访者预计欧洲央行会增加每月购债规模。略低于一半的人预计欧洲央行会扩大资产购买范围。

日内欧市盘中，欧系货币全线走低。欧元/美元一路走低至1.0563，刷新自今年4月14日以来的低位。英镑/美元亦刷新7个月低位1.5000。

欧元/美元

技术上看，日线级别中，欧元/美元下行趋势依然延续，MACD指标有钝化迹象，暗示汇价面临进一步的下行风险，关注1.0500/1.0530的风险。

德国商业银行固定收益部首席分析师Karen Jones表示，“欧元/美元日内再度走低，但尚未得到日线上RSI相对强弱指标确认，这引发了汇价可能进一步跌至关键支撑1.0560/20(2000-2015支撑线和4月低位)担忧。若上述支撑告破，可能进一步跌至1.0457(3月低位)，预期汇价跌至该水平后空头可能选择获利了结。”

丹斯克银行首席分析师Jens Sorense则认为，“尽管欧元/美元最近加速下跌，但我们仍预期汇价在未来6-12个月内可能开启反弹。本周主要关注欧洲央行(ECB)周四利率决议以及美联储(FED)官员讲话。当然周五非常重磅的非农也可能引发大量行情波动。”

耶伦携11月非农报告来袭 美元多头“破釜沉舟”

欧元深陷低迷，美元则逼近年内高位。欧市盘中，美元指数扩大涨幅至100.31，距离3月13日的年内高位100.40仅一步之遥。

本周，美元将迎来两大重磅事件--美联储(FED)主席耶伦(Janet Yellen)讲话和11月非农就业报告。

法国农业信贷(Credit Agricole SA)在本周展望中表示出对于美元回调风险的担忧。该行指出，“耶伦周二和周三分别发表的讲话将会成为市场走势的重要驱动因素。如果下周耶伦讲话令美元过强的担忧浮出水面，美元走势或迎来一轮回调。”

该行同时表示，“美国11月非农数据预期向好的驱动因素已逐步在美元当前汇价中得到体现，或将刺激美元多头获利了结。”

法国兴业银行也提出了相同的担忧，该行认为，根据基本均衡汇率(FEER)模型显示，美元目前汇价高估了近10%。

对于美元多头而言，似乎也感受到了“高处不胜寒”。不过，如果欧洲央行推出的“宽松组合拳”超出市场预期，美元多头或将破釜沉舟将汇价推向更高峰。

三菱东京日联银行(Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.)外汇策略师Lee Hardman说道：“基于货币政策分歧的交易已经重拾动能，这令投资者重新建立美元多头头寸。非农就业报告应会继续表明，美国就业市场依然在稳健扩张。”