人民币将如何获得“特别提款权”

国际货币基金组织（IMF）将于11月30日召开董事会，讨论是否将人民币纳入特别提款权货币篮子。但目前透露出的细节表明，人民币成为世界储备货币的道路不会一帆风顺。

今年以来，中国争取人民币国际化的步伐加快。但在8月11日中国宣布对人民汇率制度进行改革之后，人民币汇率出现短期大跌，并出人意料地触发了中国股市大跌。由于担心中国经济走弱和人民币进一步贬值，全球股市随之出现大幅波动。

分析认为，人民币的改革和其加入IMF储备货币并努力满足相关标准息息相关。

“地下钱庄”与人民币兑换

中国政府周五（20日）公布了一起涉及金额高达640亿美元的非法地下钱庄案。警方在通报中称，这是中国有史以来最大的非法地下钱庄案。

法新社报道称，警方在中国东部城市金华发现了这位姓赵的主要嫌犯，警方称这家钱庄从事的是人民币“非法”流到国外的业务。赵据称在香港成立了一家壳公司，随后从中国内地通过超过800个银行账户向其转账。

中国担心资本外流会破坏经济，并对其进行严格控制。中国公民每年只能兑换不超过5万美元的外币。

警方称，超过300人卷入了金华地下钱庄案，其中100人面临法律惩罚。

赵的操作方式是，将人民币汇入香港的壳公司，然后转换成外币，再汇给客户。

与打击地下钱庄相矛盾的是，作为世界第二大经济体的中国正在努力让其货币实现完全可兑换，这是其经济改革的重要部分。

和此紧密相关的是，中国希望国际化的人民币成为国际货币基金组织的储备货币（reserve currencies），并被纳入特别提款权（Special Drawing Rights）的篮子中。

改变游戏规则

国际货币基金组织总裁拉加德表示，该组织工作人员已于周五向执行董事会提交了一份对特别提款权五年回顾的报告。

路透社引用两名熟悉国际货币基金组织的人士的话称，人民币本月内将会被纳入特别提款权的篮子之中，但其所占份额可能低于预期。其原因是，国际货币基金组织正在考虑改变特别提款权货币所占份额的计算方式，更多地根据金融流动因素而不是出口额来计算相关货币所占份额。

北京方面希望人民币成为继美元、欧元、英镑和日元之后的第五种储备货币，并获取相应份额。

将人民币纳入特别提款权将是国际货币基金组织1980年以来的最大变革，当时特别提款权篮子内货币从16中减少到现在4种。

近年来，作为世界最大出口国的中国一直在金融支付方面落后于其他主要经济体。人民币纳入储备货币被认为是对中国政治经济实力以及经济改革的一种认可，但也可能对全球金融市场带来深远影响。

路透报道称，国际货币基金组织曾在7月以现有计算方式测出人民币应该在货币储备篮子里占14-16%的份额。汇丰银行（HSBC）的测算也与此相符——人民币应该占14%的份额。

一位参加了周五国际货币基金组织讨论的人士称，这一比例过高。 另一位曾经看到过上述IMF报告的、来自一个亚洲主要经济体的官员则认为人民币的比例可能被划定在10%左右。 “可能是刚好超过两位数的比例。”这位官员透露。

188个国家参加的国际货币基金组织11月30日将举行董事会，决定特别提款权篮子内货币占比。会上还会讨论占比标准的变化。

“我们（国际货币基金组织）必须找到一种独立于货物和服务贸易之外的、反映金融流动程度的方式。”上述参加了讨论的人士告诉路透记者。

2010年设定的国际储备货币份额中，美元、欧元、英镑和日元的占比分别为41.9%、37.4%、11.3%和9.4%。

IMF工作人员7月曾表示，这一份额明显存在缺陷，应该更多考虑国际金融收支近年来发生的变化。

荷兰国际集团（ING）测算，根据新的标准，人民币将会在储备货币篮子中占据9.2%的份额，高于日元的7%和英镑的7.9%。欧元份额将下降到32%，美元份额则上升至43.9%。

凯投宏观经济学家肯宁汉姆（Andrew Kenningham）表示，尽管即将被纳入特别提款权，但人民币却仍然显得非常不一样，因为它不是一种可完全自由兑换的货币，其市场流动性相对较低。

最新表态

中国央行已在其网站上发表声明，对国际货币基金组织的公告表示欢迎，并且赞同该组织对人民币纳入特别提款权货币篮子这一问题进行的分析。

中国人民银行在声明中还说： “我们希望国际社会支持将人民币纳入特别提款权货币篮子这一举措。对将于11月30日召开的执行董事会讨论我们满怀期待，并且会尊重执行董事会的决定。未来中国会继续深化经济改革、促进金融对外开放。”

国际货币基金组织总裁拉加德已对人民币加入特别提款权货币篮子表示了支持。在她之前，美国、英国等国领导人也已表态支持人民币加入特别提款权。

“人民币达到了‘可自由使用’的标准。”拉加德说。她用“可自由使用”替代了之前广泛使用的“可自由兑换”这一提法。

最新表态支持人民币的还有日本副首相兼财务大臣麻生太郎。他在周五表示，如果人民币根据相关规则成为新的国际储备货币，这“不是一件坏事”。