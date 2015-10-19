中国2015年原油进口将创纪录 年底需求旺盛

在中国逐渐进逼美国作为全球最大原油进口国的地位之际，尽管该国第三季原油进口略有降温，但中国民营炼厂和吸纳廉价原油作为战略储备的需求，料将令中国原油进口保持在纪录高位。

虽然近几个月原油进口增长有所放缓，9月进口较上年同期仅高出1.3%，但贸易商和分析师表示，安排10-11月交货的采购活动已强劲回温。分析师称，这些采购将缓解对中国进口大幅减少的担心，并在未来几个月对价格构成支撑。

Energy Aspects分析师Virendra Chauhan表示，中国采购活动增加已经反映在油轮动向和船费，分析师也纷纷调高先前对中国下半年进口增长的预期。

石油咨询机构FGE的分析师Wendy Yong称，“虽然中国经济放缓，但运营和商业库存补充活动加快，原油进口仍然强劲。”

自7月以来，中国授予小型独立炼厂每日近70万桶的进口配额，约占当前进口总量的10%，希望促进竞争和吸引民间投资，创造新的需求。一名石油交易员称，“这些小炼油厂非常活跃，很多争抢着使用配额。”

此外，中国国有炼厂经过第三季的淡静之后开始补充库存。亚洲主要炼油商中石化的贸易分支--联合石化购买了600万桶北海Forties油田石油，以及290万桶俄罗斯东西伯利亚—太平洋输油管道(ESPO)石油定于本月装运。该公司还增加了11月安哥拉石油的购买量。

为了容纳这些石油，海南的新储油库已经投入使用，或自2015年底开始储油。

FGE预计下半年中国原油进口规模将较上年同期增加12%，高于此前预估的10%增幅。该机构还预期今年中国原油进口规模将增加9%。

这一增幅意味着中国今年原油日进口量达到675万桶，与美国730万桶/日的水平已相去不远。中国的进口规模在4月份超过了美国，9月份则基本持平。

另一方面，民营炼厂的效应也将助推中国原油进口，尽管民营炼厂不太可能在年底前用光所有进口配额，但市场普遍预期，他们会在2016年加大原油进口力度。

贸易商称，在获得配额的七家炼厂中，至少有三家已经在进口原油，其中包括获得最多配额的山东东明石化和盘锦北方沥青燃料。

贸易商透露，新近获得原油进口资质的民营炼厂近期从亚太地区、巴西和哥伦比亚购买原油，以测试各种品级，找出最佳燃料产率。

消息人士指出，独立炼油业者利津石油化工有限公司买了一批9月到厂的俄罗斯ESPO船货，在此同时因为炼厂升级而暂停进口，明年将恢复下单。

此外，多位分析师指出，中国也将继续利用偏低的油价来增加战略储备。

Wendy Yong指出，“进入2016年，一些大规模战略石油储备项目开始启动，原油进口料将升温，然而在炼厂产能利用率增长放缓情形下，整体增幅将因为基期较高而放缓至5%。”