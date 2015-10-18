持续贬值？BIS：9月人民币实际&名义有效汇率延续回落势头

国际清算银行(BIS)最新公布，9月人民币实际与名义有效汇率指数续双双回落，其中当月人民币实际有效汇率指数下跌0.32%至130.94，上月为跌0.61%；人民币名义有效汇率指数跌0.23%至125.88，上月下跌1.01%。

数据并显示，1-9月累计人民币实际有效汇率涨3.63%，名义有效汇率涨3.58%；同期人民币兑美元即期汇率则下跌2.41%，人民币中间价跌3.81%。

中国海关此前公布，以美元计价9月出口同比下降3.7%，进口同比下降20.4%；当月贸易顺差603.4亿美元，仅次于2月的606.2亿美元。分析人士指出，人民币8月汇改带来的一次性贬值，促使中国9月出口同比降幅收窄，但高贸易盈余仍难提振人民币汇价。

9月美元指数小升0.55%，上月为下跌1.56%。另外9月人民币兑欧元小升0.77%，上月为贬值4.6%；兑日元续贬0.58%，上月为贬值4.73%；而同期人民币兑美元即期汇率微升0.3%，8月为大跌2.61%。

根据BIS数据，人民币实际和名义有效汇率于2014年6月开始重新企稳回升，在连升九个月之后在2015年4月转为连续两个月调整，6月再度企稳反弹，并在7月创出历史新高，8月汇改，实际和名义有效汇率再度回落。2014年人民币实际和名义有效汇率涨幅均较2013年放缓至6.4%；2013年两者分别升值7.9%和7.2%，较2012年的2.2%和1.7%明显提升。

BIS的有效汇率指数是基于2008-2010年贸易数据权重，并以2010年为基期。在人民币指数的权重中，欧元、美元和日元分列前三位。