黄金两次冲高绝迹1190 日内回调又是"诱敌深入"？

周五(10月16日)欧洲时段盘中，现货黄金扩大跌幅至1175.00，逼近日内低位1174.80。金价日内最高止步于1182.90。较之前几个交易日的生猛拉涨行情，本交易日金价走势要温和很多，冲高动能减弱并有扩大回调力度迹象。周四(10月15日)黄金为投资者亲情奉献了一出“过山车”行情。多空双方“针尖对麦芒”，经过激烈交战后最终以十字星收场。从金价最近走势来看，每一次回调却是诱敌深入，并成为再次冲高的砝码。本交易日金价反弹初步阻力位于1185，附近多头争夺目标锁向1190，回调可能在1174获得初步支撑，进一步走低指向1168一线。

美联储恐推迟至明年加息 美元技术面出现“死穴”

根据芝加哥商业交易所集团(CME Group)的FedWatch项目，美国利率期货显示，交易员认为美联储年底前加息的几率为四分之一。

麦格理银行(Macquarie)的商品研究主管Colin Hamilton表示，“美联储加息年内的声音已渐行渐远，我们在本周稍早举行的基础金属峰会期间做了一次调查，绝大部分受访者预计美联储加息会在12月之后，相关预期时点仍在不断后移。”

美联储将在2015年再召开两次政策会议，时间分别为10月27-28日和12月15-16日。

因为决策者担心全球经济放缓，特别是中国经济放缓可能会威胁到美国经济前景，美联储9月“按兵不动”。

美国商务部周三公布的数据显示，美国9月零售销售月率仅微幅增长0.1%，不及市场预期的升0.2%。生产者物价指数(PPI)月率则创下八个月来最大降幅。

疲弱数据增加了对避险的美国国债的需求，打压美债收益率并进一步损及美元的吸引力。美国指标10年期国债收益率周四亚市早盘报1.975%，低于美国周三收盘的1.982%。

西太平洋银行(Westpac Bank)资深策略师Sean Callow周四在一份报告中称：“美国9月零售销售数据疲软，启动了美债收益率的跌势，收益率跌至4月以来低点，令美元全线受到打击。过去24小时，十国集团(G10)货币兑美元均走高。”

有技术分析师指出，2015年美元指数形成长期下降三角形；9月低点94.06有望构成支撑。

周三美元指数日线图露出“恶兆”：50日移动均线(95.82)下穿200日移动均线(95.90)，形成“死叉”，2014年7月曾经形成“金叉”(50日均线上穿200日均线)。

知名金融博客Zerohedge发表题为“这是美元之‘死’？”(Is This The "Death" Of The Dollar?)的文章。

文章指出，自2013年9月以来美元指数首次呈现“死叉”。过去四次50日均线跌破200日均线的时候，有三次美元指数都出现大幅下挫。

印度需求旺季将至 实物需求将再添利好

汇丰银行(HSBC)分析师周三(10月14日)表示，印度黄金需求正随着当地传统节日以及婚庆高峰期到来而攀升。这将会为近期黄金走势带来新的上升动力。

分析师表示，最近的数周时间，实物黄金的需求在印度已经开始出现明显攀升的迹象。印度传统节日排灯节(Diwali)即将到来，这个节日不但是印度教和锡克教等的共同节日，也是东南亚许多国家的佛教共同节日。而在节日期间，印度黄金需求将会急剧增多，这将会使世界第一大黄金购买国的黄金整体需求加大，进一步刺激近期走势良好的黄金价格。

分析师表示，排灯节将会在南印度的11月10日、北印度的11月11日分别举行庆祝。而印度居民将会提前准备好节日时穿戴或赠送亲朋好友的黄金首饰。所以印度的黄金需求将会在排灯节之前就开始大幅上涨。排灯节时期可能会使印度黄金市场近期最火爆的一段日子。

美国因素影响的短暂缺位可能让传统的黄金基本面因素影响力被扩大，近期频繁被提及的实物买需就是其中之一。随着印度“九夜节”临近，黄金多头将迎来重要机会。

作为印度最重要的节日之一，传统上就是黄金实物消费的一个小高峰。往年的“九夜节”当天，印度国内金价大涨600至700卢比/10克，零售商称销量出现明显增长。

印度方面的业内人士认为，黄金近期的价格反弹正在改善投资情绪，消费者倾向于在“九夜节”买入黄金，因为预期到排灯节时金价会进一步上涨。业内人士预测在九夜节期间印度的黄金需求会增加5%至10%。

此外，中国央行等央行的黄金储备保持持续的增长。在中国央行引入IMF数据统计规则后，逐月报告黄金储备价值，自6月以来央行货币黄金储备价值累计增长113亿元。 而介入叙利亚占据的俄罗斯并未完全从卢布危机的冲击中走出，央行黄金储备也呈现上升趋势。

黄金突破三年下降趋势线 投资情绪改善机构集体言多

国际机构继续唱多黄金的主要依据是逐步改善的大环境，黄金ETF的持仓变化也提供了正面的信号。截止周四(10月15日)黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金仓量约为700吨或2250.5777万盎司，较上一交易日增加5.06吨。

今年黄金市场的全部跌幅一度被尽数抹去，金价几个月以来第一次年内收涨。就此，一些分析师们认为黄金市场长期的下行趋势可能就此扭转了。

Gold Newsletter编辑Brien Lundin表示：“无论是基本面还是技术面，对黄金都是利好的。”

基本面而言，美联储今年升息的可能似乎越来越小，这使得美元走软，推动了黄金的表现。

Lundin表示：“在美联储上一次会议后，投资者们曾经担忧他们知道的东西投资者却不知道，而近期随着美国经济放缓的迹象，尤其是糟糕的9月非农数据，市场开始意识到美联储担忧背后的事实了。”

不过周四公布的上周初请失业金数据表现好于预期，最终使得金价回落，年内收涨的状态没能持续太久。

Warwick Valley Financial Advisor主席Ken Ford表示，在金价突破了1156和1169美元/盎司的技术水平之后，下行趋势可能被逆转了。

不过Ford称，短期黄金有些超买，但至少表现积极，年底可能有进一步上涨。

当然，市场不乏对金价上行的怀疑。Lundin认为，本周金价突破200日均线的表现使得交易员印象深刻，现在他们迫不及待要做多。但正是这种广泛的看多使他有所担忧，他认为，投资者们应该等待金价的下一次回落，再开始建仓。

今年以来黄金多头在很长一段时间内都看淡黄金的表现，不过现在黄金多头正重返市场。由黄金支持的交易所交易产品持仓量料将录得五周内的第四次上涨，期权表明交易商预计近期涨势还将继续下去。

芝加哥RJO Futures高级策略师Bob Haberkorn称，“当前黄金围绕美联储而交投。随着数据恶化，美联储不太可能会在今年加息。基本面以及技术面都指向黄金年底将收涨。”

Forex.com分析师Fawad Razaqzada表示，美国经济数据推动了美元上行，使得一些黄金多头清仓离场。金价依然会在近期回升到1200美元/盎司水平。

Charles Stanley技术分析师Bill McNamara表示，黄金走势的日线显示了最近四个交易日约4%的上涨突破了长期的下行趋势，表现了市场情绪可能会有很大的改观。

麦格理(Macquarie)商品研究主管Colin Hamilton表示：“对于美联储升息的预期有所反复，本周早些时候我们做了一个调查，大部分受访者认为12月会升息，但现在这个预期减弱了。”

DailyFX撰文称，国际金价现已成功突破长达3年的下降趋势线，重回到前期三角形下轨上方，在水平阻力1170上方持稳，并且上破一年移动平均线。不过，金价自1104处反弹，已经显示出超买迹象，警惕上行通道(由七月低点形成趋势线及其平行线组成)上轨处的阻力，不能排除金价在此遇阻回落的可能性。若金价回落并在1160-1170区间寻获支撑，可寻机入场做多。

后市技术分析：1190或为临时顶部 短线或回抽1168水平

黄金两次在1190附近冲高回落，由于美元自低位回升，金价强势有所收敛，短线可能延续下跌走势，将有望再探1173-72的支撑区域。但1170/1168失守前不能过于的乐观，因为近期每一次回落都成为反弹冲高基石，颇有诱空陷阱的意味。若美元自此维持强势反弹，黄金可能面临深度回调，但关键位置没有失守之前依旧不能大意，就像周二和周四的反转行情一样。