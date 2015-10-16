欧元交易策略：定位做空入场点和二次确认水平

自周四(10月15日)欧洲时段开盘以来，欧元/美元在1.1500附近遭遇抛盘打压后始终呈现弱势。

4小时图上，汇价先是跌破了1.1440的弱支撑，随后纽约时段公布的良好美国经济数据打压汇价进一步走弱至1.1400整数支撑下方。

周五亚市尾盘，汇价持续在1.1400下方以及买盘力量密集的1.1366-1.1349上方徘徊。

从更长的时间框架来看，市场诉说着不同的观点。一方面，在周线上，1.1532-1.1278被跨度很长的卖盘力量所覆盖，但日线上，1.1372展现出重要的买盘兴趣。

基于上述判断，该行在策略报告中写道：

我们在1.1400/1.1366-1.1349并没有交易的欲望；

如果汇价突破1.1400，市场多半会继续上冲至1.1450-1.1424，这也将构筑一个短线的完美底部；

但若情况相反，欧美跌破1.1366-1.1349的成交密集区，那么市场很容易滑向1.1300一线，该位距离1.1211-1.1268的日线买盘密集区仅有30点之遥。如果要参与汇价跌势，那么市场需先重试1.1366-1.1349一线，那么空方力量将再次完成蓄力。

关注点/现有头寸

做多：无策略

做空：1.1450/1.1424一线可尝试性做空，止损寻找该区域之内的二次确认点。关注1.1366-1.1349的买盘是否被消化，最后可在反弹重试该位时再次寻找作用的机会(确认要求)。

短线关注欧元区CPI

另外，华侨银行外汇策略师Emmanuel Ng表示日内的欧元区CPI数据可能非常关键，尽管欧元/美元目前仍相对持稳。该行预计初步支持预期是在1.1340，然后是1.1300关口。短期来说欧元下行仍可能获得支持。

欧元区9月消费者物价指数终值将于稍后的北京时间17:00公布。