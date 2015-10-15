加拿大丰业银行：黄金、白银最新走势及前景分析

加拿大丰业银行(Scotiabank)在日内报告中写道，隔夜离岸市场上现货黄金开于1164.50/1165.50美元/盎司。在开盘后不久，因时段内公布的美国零售销售和PPI数据表现不及市场预期，再度降低了美联储(FED)今年加息可能。首次影响，黄金冲高至1180.00/1181.00，并最终收高于1179.50/1180.50美元/盎司。

白银隔夜开盘走低，开于15.85/15.90美元/盎司。开盘后不久，因美元走软，白银随同黄金反弹至16.14/16.19，并最终收于16.10/16.15美元/盎司水平。

从技术面上来看，黄金收高于1180美元/盎司。黄金先后突破1165(黄金今年走势的38.2%回撤位)和1168(8月高位)前期阻力。黄金下一阻力看向1192(1305-1078 波动区间的50%回撤位)。关键阻力看向1205(6月18日金价最后一次强势反弹所达高位)。

白银收高于16.13美元/盎司。白银收盘价格创最近3个月高位。白银目前走势看涨，上方目标看向16.33(17.77-14.00跌势的61.8%回撤位)。根据艾略特波浪分析理论来看，白银反弹至16.10上方后可能瞄向16.54高位。