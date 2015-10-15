澳元亚盘整体微升 纽元则创3个月高位

周四（10月15日）亚太时段，喜忧参半的澳洲就业报告助推澳元整体小幅上涨，纽元/美元则创下3个月高点，因投资者对新西兰联储（RBNZ）近期降息的预期降温。

日内澳元/美元则涨至0.7340附近，接下来阻力位于本周一（10月12日）触及的2个月高点0.7382。

本交易日澳洲公布的数据显示，澳大利亚9月就业人口减少0.51万人，远不及预期的增加0.5万人。与此同时，9月季调后失业率持平于6.2%，9月季调后就业参与率降至64.9%，不及预期和前值的65.0%。

加拿大皇家银行（RBC）Capital Markets策略师Michael Turner表示，“近期澳洲经济指标方向都一致，显示过去1年劳动力需求上升，日内公布的就业数据也并未脱离这一局面。”

Turner指出，“本次澳洲就业报告对澳洲联储（RBA）利率政策影响有限，因我们认为就业市场不是影响利率的推动力量，至少在中期来看不是。”

接下来澳洲联储将于11月3日召开货币政策会议，Turner预计将维持利率在2.0%的纪录低点不变。最新利率期货定价显示，澳洲联储12月前降息的概率为50%，但2016年初采取行动的机率接近100%。

然而日内纽元兑美元和澳元持稳于多个月高位，因市场重新评估新西兰联储（RBNZ）本月降息的可能性。一些交易商称，周三（10月14日）新西兰联储主席惠勒讲话暗示该行本月将暂停降息。

日内纽元/美元自盘初0.6800一线附近涨至3个月高位0.6850，本周料上涨近2%。与此同时，纽元兑澳元也触及6月初以来高点1.0718。