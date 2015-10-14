三季度实物白银需求强劲 亚洲银币需求环比增202%

今年以来，一些国家的实物白银需求出现了前所未有的强劲表现，世界白银协会(Silver Institute)在周二(10月13日)发布报告称，由于供应紧张，很多国家的铸币局不得不以配额方式销售银币。

报告称：“散户投资者们在近几个月抓住一切机会增持银币和银条。由于需求强劲，美国、加拿大、澳大利亚、奥地利和英国铸币局都不得不按配额销售银币，这是前所未有的。”

三季度全球银币销量达到3290万盎司，环比增长74%，同比增长95%。

北美、欧洲、日本和其它亚洲地区的销售分布环比增长74%、72%、95%和202%。

因此，在大量销售的情况下，一些国家铸币局不得不以配额方式销售，以保证供应。

世界白银协会表示，这在白银行业中是不多见的，一些交易商第一次经历了供不应求的情况。

世界白银协会认为，这有供需两方面的因素，一方面受到对全球经济增长放缓的担忧带来的强劲需求，一方面铸币局很难找到新的生产来源。

世界白银协会主管Michael DiRienzo表示：“很显然，投资者们继续表现出对银币的大量热情，因此我们鼓励各国铸币局重新审视自己的生产线，来保证强劲的需求能够得到满足。”

和银币一样，银条的需求也比较强劲，但主要的需求来自100盎司以下的银条，尤其是1盎司和10盎司银条。据悉，美国和加拿大的一些银条出现了延迟交割达到10天的情况。