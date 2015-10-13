“超级马里奥”嘴皮子失灵 不放大招欧元难被“打趴”？

外汇交易员正在对欧洲央行(ECB)行长德拉基(Mario Draghi)削弱欧元的能力渐渐失去信心。自9月初以来，德拉基已经至少四次重申，他有意愿扩大货币刺激力度，以刺激欧元区经济。尽管如此，欧元仍然跳升了1.4%。

这与欧洲央行推出量化宽松(QE)前的情景形成鲜明对比。有“超级马里奥”之称的德拉基在2014年5月声称，他对推出更多货币宽松举措感到“适宜”，欧元走势迎来一个重要转折点。欧元应声自当时的两年半高位滑落，并在接下来的10个月内持续下滑。

尽管德拉基及其同僚一直避免提及，他们推出的1.1万亿欧元债券购买计划是“故意”针对欧元汇率，但他们也承认，弱势欧元有助于刺激经济增长并拉高通胀。

欧洲央行自己的经济模型表明，若欧元贸易加权汇率贬值5%，则能提高经济增长率0.3个百分点，并提升通胀0.5个百分点。

欧洲央行行长德拉基上周末在接受采访时表示，欧洲央行的QE计划运作好于预期，不过央行将需要比预期更长的时间来达到其通胀目标。

他说道：“我们对QE感到满意，因为这已经达到甚至超出我们最初的预期。虽然在现在看来，这将需要比此前预期稍长的时间让通胀返回并稳定在我们认为足够接近2%的水平，但这主要是因为石油价格的下跌。”

欧洲央行自3月以来每月向经济注入600亿欧元，作为推升通胀的举措之一，但目前为止该计划都未引起动物价上涨。经济学家和投资者都在猜测欧洲央行是否会采取措施，以扩大其1.1万亿欧元的债券购买计划。

过去六个月欧元/美元基本交投于1.05-1.15，尽管欧银“放水”行动本身构成一定贬值效应，但美联储(FED)的“举棋不定”也给欧元提供了支撑。

在陷入上述区间交易之前，欧元/美元自2014年5月8日(德拉基暗示将保持宽松政策当日)的1.3993高位暴跌至12年底点1.0458，当时距离欧洲央行3月开启QE计划仅过了一周。周一欧元/美元纽约时段报1.14，较3月底点反弹约9%。

投机者正逐步减少欧元空仓。今年稍早时，投机者的空仓规模增至纪录水平。

过去两个月中欧元上涨也是因为，中国央行(PBOC)意外令人民币贬值并引发了对全球经济放缓的担忧，促使投资者解除套息交易。在套息交易中，投资者借入低收益货币来购买高收益资产。

此外，庞大的经常帐盈余在最近数月也帮助欧元成为躲避全球市场动荡的“避风港”，令欧元面对分析师和投机客的悲观预期出现逆势上扬。数据显示，欧元区7月经常帐盈余达到338亿欧元(约合379亿美元)，高于日本的1.8万亿日元(约合150亿美元)。

欧洲央行正努力将欧元区通胀率推向2%的目标，而欧元升值却使进口价格变得更便宜，从而拖低整体通胀率。

Pioneer Investments欧洲固定收益部主管Tanguy Le Saout表示：“由于欧洲央行此前将欧元走软视为其QE的主要成果之一，因此近期欧元上涨势必令其感到不安。我们猜测欧洲央行可能会等到2016年初才会考虑扩大当前的QE规模，但欧元走强或许会迫使他们出招。”

机构放弃平价预估

高盛集团(Goldman Sachs)等国际大行曾预测，欧洲央行印钞计划将令欧元/美元跌破平价，但经过数月欧元并未像预期那样持续走软，有些投行对上述预估进行了调整。

过去一周有16家投行调整了对欧元汇价的预估，其中有一半投行上调了对欧元汇率的预估，剩余机构按兵不动——没有一家投行调降预期。

Investec Plc驻伦敦的首席经济学家Philip Shaw表示：“绝大部分欧元弱势已经体现出现，欧洲央行一直在谈论QE，而不是采取实际行动。”

Shaw在9月初将欧元/美元年底预估由1.06调高至1.08。他补充道：“再推一轮刺激究竟会多有效存在疑问。”

汇丰银行(HSBC)如今预计，2015年底时欧元/美元报1.15。

荷兰银行(ABN Amro Bank NV)外汇策略师Georgette Boele说道“假如欧洲央行再推QE，欧元/美元可能会稍微往下走一点，但不会再跌至1.10下方。”

Boele上周将欧元/美元年底预估由1.00大幅调高至1.12，上调幅度超过所有受访机构。

欧元区部分成员国本周将公布通胀终值数据，欧元区的通胀数据也将在周五出炉，预计将显示上月消费者物价调和指数(HICP)较上年同期下滑0.1%。

外界预计，欧洲央行最终将延长QE计划的最终期限。欧洲央行10月22日将在马耳他召开下一次货币政策会议。

意大利联合信贷银行(UniCredit)分析师Martina von Terzi说道：“我们认为，欧洲央行将再度宽松政策，新刺激举措可能将反映出欧洲央行的避险意愿增强，管委会愈发意识到央行的通胀预期可能过于乐观，而且有必要应对欧元的上涨压力。”

不放“大招” 欧元难以被打趴？

荷兰国际集团(ING)汇率策略师Petr Krpata说道：“即便欧洲央行以同等额度增加资产购买，比如每月再额外购买600亿——这在我们看来可能性非常小，但对欧元的影响将小于第一轮QE。”

瑞典北欧斯安银行(SEB)外汇分析师Richard Falkenhall表示：“再推一轮刺激措施能否给欧元造成巨大影响，这还是个疑问。毕竟我们看到美联储和日本央行推出的QE，在拉低汇率上只取得有限的效果。”

日本央行(BOJ)2014年10月扩大资产购买规模后，日元累计下滑10%。相比之下，该央行2013年4月推出资产购买计划时，日元跌幅达到17%。同样地，美元指数在美联储2010年11月推出第二轮QE后以上涨回应，而在2008年底第一轮QE问世时下跌了8%。

荷兰合作银行(Rabobank International)高级外汇策略师Jane Foley表示，假如想要令欧元大幅贬值，欧洲央行可能不得不令市场感到意外。

Rabobank预计，年底欧元/美元料跌至1.09，与市场预期中值一致，但高于该机构年中时预期的1.06。

Foley说道：“要想让市场获得更多推低欧元的动能，欧洲央行将感到比较困难。他们不得不做一些超出市场预估的事情。”

法国巴黎银行(BNP Paribas)经济学家Ken Wattret在一份报告中表示，若欧洲央行资产购买项目的改变未能在欧元区达成预期效果，那么进一步下调存款利率就会提上议程。

Wattret指出，由于欧元自春季以来的升值等一系列原因，对于欧洲央行会进一步下调存款利率的猜测可能有所升温；不排除下调存款利率的可能性，但预计欧洲央行进一步的政策宽松将把重点放在资产购买项目上。