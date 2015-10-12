如果已经做多澳元/美元了 现在该怎么办？

自8月末以来澳元/美元不断攀升，俨然是近期主要货币中的明星币种，汇价已连续9个交易日上涨，亚市午后报在0.7350一线。

澳元强烈反弹主要受商品货币支撑，特别是油价和金价出现反弹，并有望构筑中期底部。另一方面，由于美联储或将在2016年之前维持货币政策不变，汇价升至数月高位。

但与此同时，单边上行也让澳元/美元调整需求不断提升，尤其是若澳大利亚就业数据若不及预期的情况下。另外，近期中国将公布9月通胀数据，若中国经济仍存疲弱倾向，仍将打压澳元/美元。

技术面来看，日图显示汇价维持强烈向上动能，技术指标虽处在超买区域，但持续上升。20日均线温和向上，处在0.7100附近。4小时图上，技术指标几乎失去动能，处在极度超买区域。20周期均线延续上行，处在现价下方，维持在0.7240附近。

若汇价仍存长期向上动能，则有望下行到0.7110，若汇价跌破0.7110，则汇价有望下行至0.7000。

澳元/美元涨势似乎有些过头了，虽然升至0.7400整数关的风险不可排除，但汇价真正触及该位的可能性并不大。

虽然澳元强势多半会在未来数日内延续，不过当前涨势已严重超买，之后的持续强势恐怕已很难兑现，至少从日内看是如此。

从当前点位来看，澳元/美元可能升至0.7340，但空方或在0.7380发力，调整第一目标看0.7280。

预计多头会在市场升向0.7400的过程中开始获利了结。

不过另一套技术分析法显示，澳元/美元可能会继续反弹——如果汇价周一收于0.7317上方，就会收于一目均衡线(Ichimoku)云图阻力上方，同时也处于保利加上行通道。这可能会促使投资者买入澳元/美元，目标指向0.7500，上一次汇价触及此位是3个月以前。