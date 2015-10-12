美原油亚市再度升破50美元大关 聚焦本周中国贸易数据

国际油价周一(10月12日)亚市盘中上扬，其中美原油重上每桶50美元大关，因美国活跃钻机数目连续第六周下降，同时布伦特原油也上扬0.80%，交投在每桶53.30美元附近。眼下投资者在等待中国本周稍晚公布的贸易数据，以判断中国经济是否进一步放缓，中国是全球第二大经济体和原油消费国。

美国油田服务公司Baker Hughes Inc上周五(10月9日)发布的数据硻，截止10月9日当周，美国活跃钻机数目下降9台，目前活跃钻机总数减少至605台，为2010年7月以来最低。石油生产商前五周总共关闭61台钻机。

在一年前的这周创下纪录高位1609个以来，活跃钻机数(rig count)一周平均减少20个。

高盛对该数据做出如此解读，“当前的钻机数量反映出在2015年第二季到第四季之间，美国原油日均产量减少约25.5万桶。”

但高盛也指出，未完工矿井数量的急速减少，也可能意味着产能在今年晚些时候和明年会提高。

美国钻井开采活动的放慢已经推动美原油(WTI)价格本月上涨约11%，较之8月触及的近期低点高出近30%，但仍比5月创下的今年高点低了20%。

巴克莱银行指出，“油价下跌风险正在减弱，因供应面的重整加快了步伐，但触底尚需一段时间...除非全球GDP开始回升，否则商品价格不太可能持续反弹，而目前尚未见到全球经济好转迹象。”