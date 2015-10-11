黄金一周供求关系：中俄央行继续增持 印度将发主权金币

刚刚过去这周，黄金市场受到美联储会议纪要的推动出现了比较明显的回升，而对于黄金供需面而言，从十一假期中回来的中国投资者一度选择在非农数据推动金价后获利了结，影响了金价的上行。

另一个黄金需求大国印度则公布了关于黄金货币化项目的最新的消息，并且宣布将发行主权金币，以推动印度的黄金加工业。

另外，中国和俄罗斯央行持续增持黄金产量是黄金市场比较利好的因素。

印度将发行首个主权金币 预计11月11日面世

印度是全球最大的黄金需求国之一，近年来印度政府一直在试图控制黄金进口，以减缓经常账户赤字的压力。

在今年的黄金需求旺季即将到来的时刻，印度国家铸币局将要发行该国首个主权金币，该金币将在11月11日面世。据悉，这枚金币上将会有印度传统图案Ashoka Chakra。

印度财政部称，此次印度发行的金币会减少对国外制造的金币的需求，并且帮助印度国内黄金的回收。

WGC：最新全球央行黄金持仓数据 中俄继续增持

世界黄金协会(WGC)公布了最新的全球各国央行黄金储备数据，从数据来看，几大黄金买家依然在增持黄金。

中国央行的黄金储备自上个月的1677.4增至1693.6，在外汇储备中占比保持1.6%不变。

俄罗斯的黄金储备自上一次的1288.2吨增至1317.1吨，在外汇储备中占比也自12.7%增加至13.1%。

德国央行发布2300页文件：黄金没有丢 每一块都在！

2012年开始，黄金市场就出现了对德国央行丢失黄金的担忧。这一年市场开始出现了德国央行存在国外的黄金早已不复存在的担忧。

面对质疑，德国央行没有同意对其黄金储备进行审计，并且称对存储在外国央行的黄金完全信任。

在2013年1月，德国央行宣布开始取回存在国外的黄金，包括存在法国巴黎和美国纽约的黄金。

但是即使如此，市场质疑的声音依然在。

终于，本周三(10月7日)德国央行在其官网发布了其黄金储备的具体存放地点。

此次德国央行公布的文件足有2302页之长，至此，德国央行每一块黄金的存放都有细节可寻。