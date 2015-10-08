高盛：“国家队”需再买股 沪指方能守住3100点

高盛(Goldman Sachs Group)分析师刘劲津等人周四(10月8日)发布报告称，估计中国政府需要再买2,000亿至3,000亿元人民币的股票，上证综指才能维持在3,100点的水平。

报告显示：“换句话说，假设资金外流和增长情况没有大改变，即使政府不买股，市场在2,900-3,000点左右会处于供需平衡。”

因长假期间海外股市普遍上涨，市场气氛有所改观，长假后首个交易日，中国股市沪综指周四以红盘开市，大涨3.38%，午收盘涨幅接近4%。

自10月1日起的长假期间，海外主要股市全线反弹，美股标普500指数累计上涨3.95%，香港恒生指数上涨8%。

节前最后一个交易日，沪指报收3,052.78点，较6月12日创下的高点下跌41%。上证综指三季度重挫29%，创2008年一季度以来最大跌幅。

高盛目前下调沪深300指数12个月目标位至4,000点，称反映更温和但更可持续的市场流动性情况，及投资者信心在恢复过程中较高的风险溢价；新的目标位代表较目前水平有约25%上涨空间。该机构7月时给予沪深300指数12个月目标位为5,000点。

高盛在最新的报告中指出，如果增长情势更为严峻，指数可能自目前水平再跌8%。但高盛认为沪深300指数及上证综指在3,000点及2,900点有强劲的基本面支撑。

高盛指出，改革及流动性两大因素持续支撑其对市场正面的看法；国企改革实行及其他结构性改革，和十三五规划将是重点关注的议题。

招银国际分析师苏沛丰认为，只要沪指在约3,000点以上，政府就不会积极干预；但如果市场大跌，预料“国家队”会再次买进。

里昂证券策略师张耀昌则表示，政府料再持续干预股市至少六个月。

申万宏源研究所联席总监钱启敏指出，中证金公司可能在第四季度停止买入，但鉴于市场疲弱，“国家队”也不太可能退出。

中国国家主席习近平9月22日表示，中国股市已进入自我修复和自我调节阶段。

据彭博调查八位机构人士所得预估均值，上证综指年底目标位在3,418.75点，较9月30日收盘位有12%的上涨空间。

交银国际首席中国策略师洪灏指出，更多的刺激措施足以启动空头市场反弹，而非多头市场反弹，第四季更好的做法是逢高卖出而非逢低买入；沪指市盈率仍显著高于过去三年平均水平，指数跌到2,500点左右才适合入场。