银价涨势超黄金 法兴称金价将涨至1148至1150间

本周以来，贵金属市场继续受到上周公布的9月非农数据影响，金价和银价都出现了明显的上涨。

银价在本周二(10月6日)一度突破16美元/盎司关口，而周三金价则突破了1150美元/盎司水平。

此外，欧元计银价也突破14欧元/盎司，英镑计银价则涨至接近11英镑/盎司。

有分析师指出，短期内银价将回升。

白银价格通常会跟随黄金价格，但银价较金价通常更为波动，因此在价格上行中，银价的涨势往往超过金价的涨势。

数据显示，自1968年以来，金价每变动1%，银价的变动就会达到1.75%。

德国商业银行(Commerzbank)分析师Karen Jones认为，短期内银价的低点在14美元/盎司左右，并且其自8月低点有所回升，接近200日移动均线16.04美元/盎司。

另一方面，Jones表示：“与此同时，金价出现了强劲的回升，突破今年下行趋势节点1150美元/盎司。

法兴银行(Societe Generale)技术分析师Stephanie Aymes认为，短期而言，金价将涨至1148至1152美元/盎司区域。

不过Aymes认为，金价的进一步上涨将受限，上行8月和7月的高点1163和1173美元/盎司水平将是很大的阻力。

Aymes说：“只有突破上述趋势，金价的回升才能继续。”