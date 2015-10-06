风险情绪回归重挫日元 澳洲联储助澳元"成功登顶"

周二(10月6日)亚市盘中，美元/日元攀升，投资者风险意愿增强对避险货币日元不利，而日本央行最终或进一步放松货币政策的前景也令日元承压。与日元形成鲜明对比的则是今天风光无限的澳元，因风险偏好升温推动澳元升至两周高点，且澳洲联储连续第五个月维持利率不变，也进一步提振了澳元。

“很难判断澳元为什么对澳洲央行决定是这样反应。有人预期澳洲央行可能进一步降息，事实并非如此，”Brown Brothers Harriman资深策略师Masashi Murata称。“澳元上涨看来不会持续。声明一点都不强硬，澳洲央行明确表示货币政策需要保持宽松，”他称。

美元兑日仍徘徊于昨天触及的一周高点120.55；澳元反弹至两周高位，提振纽元逐步升至昨天触及的六周高位0.6532.

分析师认为日元长期承压，因12个环太平洋国家周一终于达成跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)。12个环太平洋国家周一达成几十年来最为雄心勃勃的贸易协定，旨在令这些国家间的贸易往来更加自由。

不过，TPP谈判仍在进行，美元/日元接近125被认为是不受政界欢迎的，因为这样的涨幅料将刺激太平洋两岸反对谈判的声浪。

花旗证券外汇策略主管高岛修认为，既然协商已经落幕，对强势美元的紧盯之势应该会趋缓。日本首相安倍晋三领导的政府可能会试图通过结合日本央行的帮助、以及制定经济计划来提高支持率。“我们认为，从根本上来说两者对日元都不利，”他写道。