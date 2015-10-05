10月5日欧元及日元分析

最新欧元及日元的短线货币基本面及技术面分析，内容编译如下：

上周五(10月2日)发布的9月美国非农数据表现惨淡，导致美元倍受打击，美国9月非农新增就业岗位仅为14.2万人，为年内最差水平，薪资水平波动不大，平均小时薪金环比持平。该数据为美国年内加息前景蒙上阴尘，并导致美元卖盘放大。

即便如此，美元兑大多数主要货币对维持在关键水平位，当日收盘收复跌幅，维持美元长期熊市反弹趋势。

技术面看，欧元/美元触及当周高位1.1317，随后回撤100点，当周收于1.1200附近。日图显示汇价处在三角形区域，接近三角形顶端汇合区域，降低该图形的有效性。周五汇价测试该形态下沿，维持近期震荡趋势。

汇价处在20日和100日均线当中，两条均线均持平，技术指标同样持平，略低于中线。

4小时图显示汇价处在20期均线下方，处在100和200周期均线下方，动能指标自100拐头向下，相对强弱指标向下延伸，处在51附近，符合中性趋势。若汇价突破1.1320/30 ，过去两周汇价在该水平处出现卖盘，汇价有望延续上行整理。

支撑位：1.1190；1.1155；1.1120

阻力位：1.1245；1.1290；1.1335

美元/日元上周五收平，交投于四周低位118.67低位后，处在120水平位略下方。9月美国非农数据不佳，日元走强，但美股强烈反弹后日元倾向反转。

技术面看，日线图上汇价走出第四个十字星，表明市场认为全球经济仍存不确定性，与此同时，汇价趋势倾向下行，汇价处在100日均线和200日均线下方，动能指标温和向下，处在消极区域。

短线看，4小时图显示汇价呈中性至看跌，汇价处在均线下方，技术指标方向不明朗，处在中线附近。汇价处在斐波位之间，阻力位处在120.35，即近期周下降趋势的50%回档位。

支撑位：119.60；119.35；118.90

阻力位：120.35；120.70；121.10