投资人静待就业数据和业绩期 美股涨跌互现

美国股市标普500指数和Nasdaq指数周四(10月1日)收盘小幅收高，以震荡走势为第四季开局，投资人静待美国周五公布的月度就业报告及业绩期开锣。

道琼工业指数收低12.69点，或0.08%，至16272.01点；标准普尔500指数收高3.79点，或0.2%，至1923.82点；Nasdaq指数收涨6.92点，或0.15%，至4627.08点。

纽约证交所跌涨股分别为1733和1262只，比例为1.37:1；Nasdaq市场跌涨股分别为1,774和952只，比例为1.86:1。

有四只标普500指数成份股触及52周新高，27只触及新低；有13只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，169只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所总计成交超过75.4亿股，略高于过去20个交易日的日成交均值72.5亿股。

开盘短暂上涨后，股市转跌，之后再度回升。近期股市走势波动，对全球经济和美国利率前景的不确定性令升势迅速消退。

周四的数据显示，美国制造业成长步伐9月放缓，而初请失业金人口数据直指就业市场供应收紧，两项数据传递的有关美国经济体质的信号相互矛盾，可能使美联储升息计划变得更加复杂。

ISM表示，9月全国制造业活动指数从上月的51.1降至50.2，不及路透调查中分析师预计的50.6。

美国劳工部(DOL)公布的数据显示，美国9月26日当周季调后初请失业金人数增加1万，达到27.7万，略高于彭博对48位经济学家调查中值的27.1万。

今日稍早，中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周四联合公布，中国宏观经济先行指标--9月官方制造业采购经理人指数(PMI)为49.8%，比上月微升0.1个百分点，连续两个月回落后出现微幅回升。

市场一直对全球经济成长放缓，特别是中国经济放缓的迹象忧心忡忡。

在周五美国公布至关重要的非农就业数据及第三季季报期前，许多投资人保持观望。10月8日美国铝业将为财报季开锣。

“许多投资人在为明日数据和下周开始的业绩期作准备，这对今年余下时间股市的走向至关重要。”BMO Private Bank投资长Jack Ablin表示。

Ablin指出，就业数据会令投资人对美国经济放心，且会为是否美联储将在本月升息提供线索。

“美联储紧盯就业市场及其控制通胀的能力。除非明日就业数据惨淡，否则我认为美联储如果不升息就很难自圆其说了。”他表示。

标普10大类股中半数收高，原材料股以1%领涨，医保类股收升0.9%。两个板块都是连续第三天上涨，之前遭遇一波抛售。

公用事业股收跌1.2%，在9月升了2.6%，因紧张的投资人在动荡的市况中青睐防御性更高的类股。

油价周四下跌1%，因美国国家飓风中心(NHC)改变了对最新袭击美国的飓风路径的预期，稍早因担忧飓风将损害美国东海岸石油生产设施，能源股受到提振。

推特急挫8.4%，报24.68美元，此前报导称联席创办人兼代理执行长Jack Dorsey预计将被任命为永久执行长。