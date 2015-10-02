油价上演日内倒V 美原油周四下跌

周四（10月01日）因飓风“华金”行进线路改变，纽约港受影响可能下降，且空方不愿让出46.85水平，NYMEX原油期货涨幅尽吐，收跌0.35美元，或0.78%，报44.74美元/桶。

走势描述：

亚市早盘因中国制造业PMI略高于前值，虽处在荣枯线一下，但大宗商品得到提振，油价延续涨势。北美盘初多头强势推高油价并一度上破46,85阻力，但很快涨幅尽吐转而下跌。

NYMEX原油期货日内最高触及47.07美元/桶，最低下探44.63美元/桶。

基本面利好因素：

据伊拉克石油部公布数据，9月伊拉克石油日均出口下降至305.2万桶，前月为307.8万桶。其中303万桶的日出口石油南部港口贡献的，占了总量的绝大多数，北部港口杰伊罕出口量仅有2.2万桶/日。

财新/Markit公布的数据显示，中国9月制造业采购经理人指数(PMI)终值为47.2。虽然该数据连续第七个月处在荣枯线下方，且依然是2009年3月以来最低水准但略高于初值的47。

中国制造业采购经理指数（PMI）为49.8%，比上月微升0.1个百分点，连续两个月回落后出现微幅回升。

基本面利空因素：

美国国家飓风中心最新报告对飓风“华金”(Joaquin)行进路线进行了修正，称其路线略微转向纽约港以东，重要汽油期货交割地纽约港受威胁的风险因此有所降低；有分析认为油价过去几小时内回吐涨幅，正是由于该不确定性因素影响。

美国供应管理协会(ISM)周四公布的数据显示，9月制造业活动增速放慢，仍守在2013年5月以来最低水平。ISM表示，9月全国制造业活动指数从上月的51.1降至50.2，不及路透调查中分析师预计的50.6。

欧元区9月Markit制造业采购经理人终值下跌至52.0，初值为52.3。大幅下挫的原油价格，令工厂输入性物价以2015年1月以来最快的速度下跌。