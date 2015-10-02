美国数据不佳黄金微升 非农恐将掀起市场巨澜

国际现货黄金周四(10月1日)窄幅交投于1110美元/盎司至1120美元/盎司之间，日内稍早触及两周低位1110.75美元/盎司，但一连串美国经济数据公布之后金价小幅反弹1118.90美元/盎司，因美元指数小幅走低。周五非农数据公布之前投资者持谨慎情绪令金价窄幅波动。鉴于ADP就业数据表现靓丽，市场对非农数据表现强劲的预期升温。

美国一连串经济数据表现不佳 美元回落黄金小幅上涨

美国供应管理协会(ISM)周四公布的数据显示，9月制造业活动增速放慢，仍守在2013年5月以来最低水平。

ISM表示，9月全国制造业活动指数从上月的51.1降至50.2，不及路透调查中分析师预计的50.6。

新订单分项指标从51.7降至50.1，为2012年11月以来最低。支付价格指数从39.0降至38.0，为2月以来最低，而且逊于市场预期的39.3。

就业分项指标从51.2降至50.5，仍为4月以来最低；同期进口分项指数跌至50.5，仍是2013年1月以来最低。

美国ISM制造业调查负责人表示，就业指数表明美国就业市场几乎没有什么变动。

ISM制造业活动数据公布之后，欧元兑美元进一步扩大跌涨幅并刷新日高至1.1199；美指跌破96，最低触及95.99；美元兑日元触及日低119.50;

此外，据数据编撰机构Markit日内公布的行业调查报告显示，美国9月MARKIT制造业采购经理人指数(PMI)终值从8月的53.0微升至53.1，为2013年10月以来最低。9月初值为53.0。

Markit首席经济学家Chris Williamson指出，近几个月美国制造业增长明显缺乏动能，第三季度制造业录得两年来最差表现。

据周四稍早公布的一份政府报告称，美国上周初请失业金人数有所上升，但依然位于近十年低点附近，表明雇主裁员依然温和。

美国劳工部(DOL)公布的数据显示，美国9月26日当周季调后初请失业金人数增加1万，达到27.7万，略高于彭博对48位经济学家调查中值的27.1万。

美国劳工部还在报告中称，波动较小的四周均值降至270750人，前周为271750人，为8月初以来最低位。领取失业金人数为15年来最少。

报告还显示，美国至9月18日当周续请失业金人数219.1万，前值由224.2万修改为224.4万。

鉴于国内需求强劲，雇主们尽力留住员工，这也是在海外市场低迷不振的情况下，领取失业金人数仍徘徊于历史低位附近的原因之一。

“裁员活动仍然温和，”Jefferies LLC驻纽约经济学家Tom Simons指出，他先前预计初请失业金人数将上升至27.5万。“就业市场收紧。缺口持续下降。”

数据公布之后，路透社点评美国当周初请人数称，美国当周初请人数小幅增加27.7万，数据表现略逊于预期，但连续第30周处于30万关口下方，四周均值也有所下降，此次数据表明尽管全球金融市场存在不稳定因素，但美国就业市场继续以稳健的步伐推动经济复苏，并令美联储得以保留年内加息的可能。

众美联储官员奏响加息大合唱 鸽派则形单影只

自美联储9月利率决议以来，包括美联储主席耶伦在内的众多大佬频频发声表示年内仍有可能加息，令加息预期升温。相比之下，鸽派官员则形单影只。

里奇蒙德联储主席莱克在接受华尔街日报采访时表示，美联储在10月加息是有可能的。莱克指出，消费者支出增长强劲表明有加息的必要性。

纽约联储主席杜德利(William Dudley)周三表示，当美联储(FED)最终开始收缩其4.5万亿规模的资产负债表时，将尽力把对市场的影响最小化。他表示，美联储将以不对市场功能产生“大影响”的方式削减投资组合。过去几年美联储大举买入国债和抵押债券，以刺激经济增长。

杜德利的讲话表明，美联储加息乃至加息后的收缩资产负债表正在紧锣密鼓的筹划之中。

克利夫兰联储主席梅斯特（Loretta Mester）周二表示，美联储能够做到年内加息，9月未加息的决定是出于风险管控的考虑，美国当前失业率为5.1%，非常接近充分就业水平；而且，近来美国通胀企稳，并略微上扬。

此前，纽约联储主席杜德利周一表示，美联储仍有望在今年加息，最早可能会在10月的会议上。杜德利表示，相信低迷的全球经济状况和美元走强不会永久地压抑美国通胀率，也不会消除民众对物价上涨路径的预期。

旧金山联储主席威廉姆斯周一也表示，预计美联储将在2015年稍晚开始逐步加息，加息是“下一步合适的措施”,稍微更多一点经济数据就可能说服其支持在下一次会议上升息。

本月初，出于对全球经济增长放缓和美国国内持续的低通胀的担忧，美联储在9月FOMC会议中决定延缓加息。但是，包括美联储主席耶伦在内的大多数联储官员都预期年内会开始加息。

美联储主席耶伦上周表示，只要通胀率保持稳定，且美国经济强劲程度足以提振就业，那她就预期美联储将在今年开始加息。杜德利和威廉姆斯的讲话与耶伦上周的言论相呼应。

不过，同为FOMC委员的芝加哥联储主席埃文斯则呼吁，在加息路径上“更加耐心”，较FOMC预期更加循序渐进，加息前需要看到”通胀真正获得上行动力"的证据。埃文斯建议明年中可能是升息的合适时机，至2016年底将适度加息3次。

至此，FOMC十个委员中已有耶伦、杜德利、洛克哈特、威廉姆斯和莱克明确支持年内加息，美联储副主席费希尔可能持有相近的观点，他将在本周晚些时候讲话。美联储理事塔鲁洛，鲍威尔和布兰娜德等三位FOMC委员的态度不明，我们认为他们可能持有与耶伦近似的观点。

总体上看，美联储有非常大的概率在年内加息，至于能否最早在10月启动，则取决于经济数据，特别是美国9月非农就业报告和相关的通胀数据。

美联储主席耶伦和圣路易斯联储主席布拉德将于北京时间周四凌晨在美联储年度社区银行会议上发表讲话。

据外媒周二公布的最新调查显示，84%的受访经济学家表示美联储最终将会在今年12月加息，不到10%的经济学家认为10月会议可能加息。仅有7%的经济学家认为美联储将会等到明年才加息。而另一方面，联邦基金利率期货显示，年末前加息的预期仅有40%左右。

日内数据为黄金提供微弱支撑 非农料将引发市场波澜

全球最大的黄金上市交易基金--SPDR Gold Trust周三宣布将黄金持有量增加0.48%至687.42吨，但此举并未对金价起到支撑效果。

此外，黄金走势图也不容乐观。加拿大丰业银行技术分析师Mocatta指出：“黄金连续第四天收跌。近日低点和高点都有所下移令黄金短期内呈利空趋势。我们将关注9月11日的技术支撑1100美元。目前移动平均阻力位于1130美元附近。”

凯投宏观（Capital Economics）分析师Simona Gambarini表示，“黄金下跌主要因投资者观望，等待加息的发生。现在还不是进入金市的最佳时间，因为加息即将发生。”

道明证券表示，“近日黄金的下跌由美联储主席耶伦态度的明显转变引起，耶伦显然再次表示在2015年货币政策紧缩。”

道明证券指出，“黄金在1150上方受阻力回测，跌破1130水平，因FOMC数位委员释出了鹰派言论。如果美国经济数据强劲，黄金可能跌破1100关口。交易员应密切关注非农就业报告和美联储其他主要官员的谈话。”

Ava Trade首席市场分析师Naeem Aslam指出：“市场密切关注即将公布的非农报告，这将奠定交投的基调。”

Naeem Aslam表示：“ISM制造业数据为美联储加息预期增添了一个负面基调，但明天的数据才是终级考验，如非农表现强劲，这将推动金价走低。”

ABN Amro分析师Georgette Boele表示：“本周非农数据出炉前，黄金持续承压。市场意识到如非农表现强劲，他们将不得不开始将年内加息计入价中。此外，美联储官员的评论也相当鹰派。总体上，除美元走势之外，黄金主要受制于美联储。”