下调2016年原油平均预测价格

市场分析师周三(9月30日)表示，全球供应过剩问题以及伊朗经济制裁解除后的产量增加将抵消美国页岩油产量的下降，令油价在2016年继续承压。

外媒访问了31位分析师后预测道，布伦特原油2016年平均预测价格为58.60美元/桶，较今年迄今56.63美元/桶的实际均价有所提升，但低于上月的预测价格62.30美元/桶。

在8月和9月均接受访问的28位分析师中，有15位分析师下调了之前的2016年预测价格，有10位分析师保持预测价格不变。调查显示，2015年布伦特原油平均预测价格为55.30美元/桶。

此外，2016年美国WTI原油平均预测价格为54.10美元/桶，低于8月的预测价格57美元/桶。

受全球供应过剩问题影响，国际油价从去年6月的115美元/桶一路下跌至8月的42美元/桶，目前石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯等主要供应方均没有展现出减产迹象。

多数分析师指出，油价将在一定时期内继续停留在低位，直到油市重新均衡以及原油库存开始显著下降。

Energy Aspects分析师Rhidoy Rashid称：“油价底部在过去四周内可能已经筑成，但仍需在未来半年内企稳于底部上方才能推动油市重新均衡。”

目前市场非常关注经济制裁解除后伊朗的原油产量恢复，担心额外增加的产量或进一步加剧供应过剩局面。

澳大利亚国民银行(National Australia Bank)分析师Vyanne Lai称：“随着经济制裁的逐步解除，伊朗产量很有可能在明年得到迅速恢复。另外，中国经济放缓担忧将打压投资者信心，从而进一步拖累油价。”

另一方面，虽然数据显示美国原油产量受低油价影响开始出现下滑，但市场分析师表示，这种下降程度短期内对油价没有太大的支撑效果。

西班牙国际银行(Santander)分析师Kenny Jason指出：“美国页岩油产量增长还不会停止，页岩油产量在数十年内仍将成为全球原油供应的主要组成部分”

在众多投行的2016年布伦特原油平均预测价格中，桑福德伯恩斯坦(Bernstein)的预测价格最高，为86美元/桶；而法国Natixis银行的预测价格最低，为48.50美元/桶。