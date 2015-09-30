黄金有福了！中国连续三个月扫货 未来还会买更多

据中国人民银行(PBOC)官网周三(9月30日)公布的数据显示，中国8月末黄金储备报5445万盎司，折合1693.58吨，7月末报5393万盎司，折合1677.3吨。

具体数据显示，中国中国8月末黄金储备总价值报617.95亿美元，7月末为592.4亿美元，累计增加25.55亿美元。

中国央行今年7月17日曾更新其官方黄金规模，为2009年来首次。该央行称，其6月份黄金储备飙升至5332万盎司(约合1658吨)，较2009年的1054吨增加超过600吨，并一举超越俄罗斯成为全球第五大黄金储备国。同时，7月中国有进一步增持了黄金储备。

黄金储备一直是世界各国央行的重要储备组成部分。在金本位被废除之后，黄金仍然保持着储备的属性。作为世界第二大经济体，中国黄金储备比例仍然相对世界其他国家小得多，外国市场分析人士一直认为，中国将会进一步大幅增加黄金储备比例。

Australian Bullion Co.首席经济学家Jordan Eliseo评论称,“未来中国仍将不断积累实物黄金，目前该国黄金储备占总外汇储备比例依然很低，特别是与许多发达国家相比。”

据世界黄金协会(WGC)数据显示，中国黄金储备仅占外汇储备约1.6%，与美国的73%、德国的67%以及法国和意大利的65%相距胜远。

世界黄金协会5月曾经表示，中国年内仍然会增加黄金储备400到500吨水平，同时俄罗斯和哈萨克斯坦等国也在积极购入黄金储备。黄金价格已经跌至5年半低位，新兴市场国家央行都希望趁黄金价格低廉时购入黄金，以使本国储备多样化。

瑞银集团(UBS)称，“中国持续扩大黄金储备对于黄金价格更多是一种基础性支撑而非短期影响因素。总体而言，中国持续增加黄金储备对于黄金市场应是净利好。从一定程度上讲，这是央行对于作为其资产组合一部分的黄金所具有的价值的肯定”。

Commtrendz Risk Management Services Ltd.总裁Gnanasekar Thiagarajan表示，“中国人民银行还会继续购入黄金储备。中国央行将会进一步扩大黄金储备以多样化国家储备状态。同时鉴于目前黄金价格持续走低，不排除存在一些逢低买入的心理。中国人民银行正在积极得将人民币推向国际化舞台。”

目前美联储的黄金储备为世界第一位，约8133.5吨。