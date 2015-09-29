揭秘黄金一夜暴跌20美元真相 市场巨震后何去何从？

国际现货黄金周二(9月29日)亚市盘初微幅反弹至1133美元附近。周一(9月28日)亚市盘末金价快速跳水，并在纽约时段下跌20美元且刷新1127.70美元日低。当天金价大跌主要因两个方面，其一是中国经济数据不佳引发市场对该国经济放缓担忧加剧，拖累整体大宗商品价格走低；其二是美联储多数官员仍支持年内加息，使得黄金的投资情绪再度受到打压。

中国数据成“原罪” 大宗商品承压欧美股市暴跌

由于近期美联储年内加息的预期再度升温，而周一中国公布的经济数据又大幅走软，加剧了市场对其经济放缓的担忧，最终引发大宗商品下挫，欧美股市双双跳水且出现进入熊市的迹象。

中国国家统计局周一公布的数据显示，8月全国规模以上工业企业利润同比下滑8.8%，创出至少4年来最大降幅，可能是传统增长引擎正在熄火的最新迹象。其中，中国煤炭开采和洗选业利润总额下滑64.9%，石油和天然气开采业下降67.3%。

中国财政部周一公布，今年前八个月全国国有及国有控股企业利润总额同比下降6.6%，为15507.4亿元人民币，降幅较1-7月的2.3%明显扩大，而地方国有企业利润自今年5月以来首次下降。

受中国数据不佳的影响，周一伦敦铜下跌1.4%,早盘一度创下8月26日来最低水平，而铝、铜、铅、镍、锌价也跟随下跌。彭博大宗商品指数跌1.3%，22种原材料中有19种下跌。

贵金属方面，周一现货黄金下跌逾1.2%，黄金创下逾两周来最大跌幅，触及1127.70美元/盎司日低；现货白银暴跌超过2%,最低下探14.45美元/盎司。而现货铂金更是大跌3.3%，刷新919.80美元/盎司的逾六年低点。

另外，美国三大股指周一均重挫，道指下跌1.92%，标普500劲跌2.57 %，纳指跌幅超过3%。截止目前为止，美国股市已较7月的历史高位回落逾10%。

同时，受大宗商品巨头嘉能可以及大众汽车股价延续跌势的影响，欧洲股市周一同样大幅收低。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收挫2.21%，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数收跌2.37%，两大股指在周五均上涨约3%后回落。

摩根士丹利周一在一份报告中称，该行已将今年泛欧洲企业盈利增长预估下调至零，指商品行业遇到的困难比预期更大。不过，该报告的详细内容显示，摩根士丹利预计今年英国企业盈利将减少约13%，欧元区企业盈利将增长11%。

国际货币基金组织(IMF)主席拉加德称，IMF可能下调全球经济增长预估，因新兴市场经济增长放缓。

美联储官员上演车轮战 年内加息预期再发酵

随着“超级周”大幕的开启，本周一就有三位美联储高官轮番发表讲话，其中两位官员预计可能最快在10月份决定升息，一位官员倾向于推迟至2016年后再加息。

美联储三号人物——纽约联储主席杜德利(William Dudley)周一在讲话中指出，美联储(FED)可能在今年晚些时候加息，可能最快在10月份决定升息。美元也是联储考虑因素，中国的增长前景对全球经济构成一个大问题。

杜德利认为，美国经济下半年表现很可能略逊于上半年。但是如果经济保持当前水平，则有强烈的理由加息。

旧金山联储主席威廉姆斯表示，稍微更多一点经济数据就可能说服我支持在10月会议上升息。但他强调，美联储是于10月还是12月开始加息并不重要，重要的是实施首次加息。

不过，美国芝加哥联储主席埃文斯当天敦促联邦公开市场委员会(FOMC)较预期推迟升息，呼吁在加息路径上“更加耐心”，较FOMC预期更加循序渐进，因通胀有不会按预期尽快上升的风险。

美联储之前曾在9月份的会议上暂缓升息，指出全球经济，特别是中国经济疲弱是促使其按兵不动的主要因素。

耶伦上周四意外发表鹰派言论，称只要通胀率保持稳定，且美国经济强劲程度足以提振就业，那她就预期美联储将在今年开始加息。

Beam Capital Management董事总经理Mohannad Aama称，“许多投资者认为美联储已经困惑了，他们把自己推到了一个进退两难的境地，一方面决策者们表示预计将在年内升息，但每天公布的经济数据却不支持他们的说法。”

尽管许多华尔街人士仍预计美联储将于今年年底前升息，但低利率或还将持续一段时间。CME美联储观察(FEDWATCH)上周五称，美国联邦基金利率期货走势暗示交易商预计美联储将在10月升息的机率为11%，12月升息的机率为35%，明年1月升息机率为46%。

本周还有其他数位美联储官员都将发表讲话，而美联储主席耶伦周三(9月30日)也将再度登台亮相。另一方面，眼下投资者正等待审视周五(10月2日)公布的美国9月非农就业数据。

黄金下探1130美元 金价后市何去何从？

周一黄金市场大幅走低，日内跌幅达到近三周最高水平，金价一度跌破1130美元/盎司水平。Altavest Worldwide Trading的联合创始人Michael Armbruster表示，“交易员们担忧全球股市进入新的熊市，上一次这种情况发生，黄金的表现并不好。”

Armbruster称，“交易员们在需求清仓的时候，任何东西都会被清掉，包括黄金持仓。后市对黄金而言，重要的问题在于是否能够重新受到避险需求的推动。”

帮助管理着170亿美元资产的BB&T Wealth Management高级副总裁Walter “Bucky” Hellwig称，“目前依旧缺乏支持金价上涨的因素，耶伦关于可能会在年底前加息的话暗示美元会走强，那对于黄金来说不是好消息。”

花旗集团(Citi)表示，美联储9月份的决策只是“推迟而非避免”了金价的进一步下跌，尤其是在美元走强削弱黄金持有价值的情况下就更是如此。

瑞银财富管理(UBS Wealth Management)大宗商品执行董事Wayne Gordon周一在采访中就黄金前景置评称，如果美联储今年12月加息，黄金价格可能下跌50-100美元。

Gordon预计，未来12个月黄金均价在1100美元/盎司，短期价格可能因美联储加息跌至1050美元/盎司，甚至更低。不过，他补充道，如果美国实际利率继续为负，那么金价2016年可能展开反弹。

不过，巴克莱（Barclays）在周一报告中表示，黄金自全球ETF的流出停止，9月以来，金币零售强劲。

巴克莱表示，黄金ETF过去两周的流出减轻，主要是投资者在联邦公开市场委员会（FOMC）最后一次会议后削减风险敞口。该机构称，“尽管美联储9月的会议维持鸽派，金价上涨，黄金ETF在随后的三天流出。然而，上周四（9月24日）黄金ETF录得8月以来最个大流入，达4.2吨，终止了9月稳定小幅流出的趋势。”

同时，美国金币自7月以来持续强劲。9月以来，美国铸币厂金币销量达到11.0万盎司，超过了8月的销巴克莱称，“自7月金价调整以来，美国金币零售成为需求的一个亮点。7月和8月销量年率分别增长469%和268%，而9月已经比去年同期增长79.0%。”