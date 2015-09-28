美元还看非农数据！欧元"傲娇"无视政局影响

周一(9月28日)欧市盘中，美元兑一篮子货币逐渐升至五周高点附近，投资者静待本周中国关键的制造业调查和美国就业数据出炉，以确认美联储今年将升息的押注。

美元指数上周五触及8月底以来高点，此前美联储主席耶伦表示她预计今年稍晚将开始升息，前提是通胀率继续保持稳定，美国经济足够强劲，能促进就业。有关美国就业市场是否确实明显好转的线索将在周五公布非农就业数据时见分晓。策略师称，若报告强劲，将进一步强化年内升息的可能性。

外汇交易员将比以往更加密切关注周四的财新中国采购经理人指数(PMI)。交易员认为，中国经济大幅趋缓可能会令美联储推迟升息。“本周将有两件大事。中国数据似乎可以归为非农就业报告这一类，”巴克莱亚太地区外汇策略主管Mitul Kotecha称。

“耶伦上周的讲话确实非常重要，她非常坚定地重申预期美联储年内升息，”法国巴黎银行外汇策略师Sam Lynton-Brown称。“当前的情况是，市场中的美元多仓并不是很多，利率市场对美联储年内升息的预期仅为40%，但我们认为升息会发生在12月，所以美元还有较大上行空间。”

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客进一步减持美元多仓，至去年7月底以来最低水准。分析师称，如果美国的非农就业报告确实表现强劲，投机客将再建美元多仓，给美元带来提振。

法国巴黎银行的Lynton-Brown说，西班牙加泰罗尼亚地区的分离主义者周日在地区选举中获胜，赢得地区议会多数席位，但选举可能不会对欧元产生什么影响。投资者若想对西班牙政治表达看法，他们可能会通过其他资产类别，例如国债。