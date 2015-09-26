人民币国际化再进一大步 GDP帮助美元维持高位

外汇市场周五(9月25日)继续温和波动，美元走强，欧元、英镑、日元集体疲软。美联储主席耶伦周五凌晨的讲话为美元多头打了一针强心剂。市场相信美联储FOMC票委中大多数官员都希望在年内加息。美元受到美联储加息的提振年内表现一直强劲，同时欧洲央行和日本央行仍然在考虑需不需要进一步扩大QE，货币政策的差异成为汇率最大的驱动因素。

美国日内公布的实际GDP终值数据再次被上调。市场对于第二季度美国经济复苏的概念已经非常明确，同时美国第二季度个人消费支出整体表现符合预期。经济数据显示美国经济复苏仍然强劲，这也为美元涨势提供了稳定支撑。

中国投资行业周五出现重磅新闻，中国外汇交易中心与芝加哥商品交易所集团签署合作协议，推动双方市场互联互通和产品创新。这意味着中国银行间市场计划向美国投资者开放。为推动人民币进一步国际化，银行间市场有望通过交易所合作形式，逐步实现人民币利率及汇率等相关产品的互联互通。离岸人民币周五出现小幅提升，中国金融市场化和国际化的稳健脚步让国内外投资者对未来充满信心。但机遇和挑战同在，市场也对未知的领域保持着一定的戒备情绪。

英国央行此前一直高调讨论加息问题，市场也预期英国央行将会追随美联储脚步加息，但近期英国通胀水平表现异常惨淡，这使英国央行加息的迫切性不及美联储。英镑近期走势也受影响疲软，周五继续下挫，单周跌幅或创六个月之最。

中国外汇交易中心与芝加哥商业交易所集团签署合作协议

据中国外汇交易中心网站消息，2015年9月25日,中国外汇交易中心（以下简称“交易中心”）与芝加哥商业交易所集团（以下简称“芝商所集团”）签署合作协议，推动双方市场互联互通和产品创新。

这意味着中国银行间市场计划向美国投资者开放。为推动人民币进一步国际化，银行间市场有望通过交易所合作形式，逐步实现人民币利率及汇率等相关产品的互联互通。

交易中心总裁裴传智表示：“交易中心与芝商所集团的合作是中美双方拓宽金融领域务实合作的重要尝试，也是优势互补和互利共赢的合作，有利于进一步推动中美金融市场的互联互通和相互开放，更好地满足中美经济主体的利率和汇率避险需求，推动双边经贸发展，发挥金融市场支持实体经济的作用。”

芝商所集团执行董事长兼总裁Terry Duffy表示：“我们非常高兴与交易中心签署合作协议，使双方的合作关系更加紧密。这个具有创新精神的协议将拓宽双方各自市场产品的分销渠道，为市场的参与者提供更多的机会。”

芝商所集团首席执行官Phupinder Gill表示：“合作协议明确了双方合作实施计划以及双方的权利义务。对我们来说，中国是一个非常重要的市场，我们相信，与交易中心之间的深入合作将进一步巩固双方关系，更好地服务各自市场的需求。”

下一步，双方将在合作协议的基础上紧密配合、分步推进，力争使双方的三个合作目标尽快落地。

美国二季度经济数据显示复苏稳健 美元受支撑上扬

美国商务部周五公布的数据显示，美国二季度GDP终值年化季率小幅上修至增长3.9%，表明美国经济仍在稳步复苏之中。数据公布之后，美元指数刷新5周高位96.70，现货黄金则一度回落至1040.76美元/盎司。

美国商务部的数据显示，美国二季度GDP终值年化季率小幅上修至增长3.9%，市场预期增长3.7%，前值增长3.7%。美国第二季度最终销售终值年化季率增长3.9%，市场预期增长3.5%，前值增长3.5%。

同时，美国第二季度个人消费支出物价指数终值年化季率增长2.2%，市场预期增长2.2%，前值增长2.2%。美国第二季度核心个人消费支出物价指数终值年化季率增长1.9%，市场预期增长1.8%，前值增长1.8%。

分项数据显示，此次上修主要是消费开支、商业和住宅房地产领域商业投资增速提高。强劲的招聘、油价下跌和房价上涨可能会支撑家庭开支，而消费在美国经济中的占比大约70%。这些有助于支持美联储主席耶伦的看法，即美国经济将克服海外市场疲软、国际金融和大宗商品市场波动的影响。

路透社评论称，美国第二季度GDP终值继续得到了上修，此次第二季度经济大幅增长主要是受医疗和交通等服务业的消费支出从3.1%增加至3.6%的拉动，此外，建筑业也录得较大增长，此次数据表明，美国经济或许已经足够强劲，可以承受美联储加息。

数据公布之后，美元指数短线拉升，汇价最高触及96.70，刷新5周高位，之后震荡回落。欧元/美元扩大跌幅1.1131，美元/日元最高触及121.23。

耶伦讲话提振美元汇率 年内加息稳了

今晨美联储主席耶伦讲话意外传递偏于鹰派的言论，她预计在今年晚些时候上调联邦基金利率目标区间而且在之后继续逐步上调短期利率可能将合适之举，这也削弱了市场关于美联储将推迟至明年加息的预期，美元成为最大的“获益者”。

北京时间周五凌晨05：00，美联储主席耶伦在马萨诸塞大学阿默斯特分校经济系发表讲话，她在讲话中仍预计年内加息是合适之举，这也安抚了美元多头的人心。

耶伦在讲话中指出，“包括我在内的多数FOMC(联邦公开市场委员会)委员目前预计美联储2015年将首次加息。在今年晚些时候上调联邦基金利率目标区间而且在之后继续逐步上调短期利率可能将合适之举。”

她还预计，在美联储首次加息之后，加息步伐将是渐进的。同时，她还表示，“如果经济形势‘让我们吃惊’，FOMC的立场可能会发生转变。”

耶伦的讲话无疑给了美元多头“服下了一颗定心丸”，这也是对于年内加息最有力的支持，美元指数随后收窄跌幅。

英国通胀不理想 英国央行副行长表示加息并不迫切

周五欧市盘中，英镑/美元小幅下跌，本周可能录得六个月以来最大单周跌幅，因美联储(FED)主席耶伦之前表示，她预计美联储将在今年稍晚升息。

英镑兑美元接近9月稍早所及四个月低位1.5164。本周英镑累计跌2%，为3月初以来最大周线跌幅。

英国央行料将追随美国，上调当前处于历史低点的利率水平。但英国通胀率为零，因此英国央行并不急于升息，投资者认为该行要到明年下半年才会升息。

汇丰外汇策略师Dominic Bunning称，尽管美联储升息预期升温造成利差扩大给美元带来提振，但随后也会引发投资者押注英国央行升息预期时点提前，从而给英镑带来利好。

“(12月升息带来的)初步反应是美元走高，当美联储升息时，也就意味着英国央行的升息大门已敞开，”他表示。汇丰预计到2016年3月底，英镑/美元将涨至1.60。

英国央行副行长布罗德班特本周曾称，并不像一些同事那样，接近投票赞成加息，并称英国劳工成本需要更快的增长，才能令通胀率回到央行的目标。