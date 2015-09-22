大佬开始看好金价“爆发” 机构奉上“近零风险”盈利策略

贵金属价格近期有望迎来大爆发——这是主要主要低成本白银生产商First Majestic首席执行官Keith Neumeyer的观点。

这位创立并运营价值20亿美元公司的业界顶尖人士先前又设立了矿业银行投资机构First Mining Finance，他表示，基本面因素着实重大，已到了不可忽视的地步。

Keith Neumeyer指出，负面消息充斥着媒体头条，而大部分决策机构的货币政策工具将会“退位”，届时“聪明钱”将接管市场，包括索罗斯、卡尔·伊坎等首屈一指的投资大鳄会在市场爆发前建立头寸。

Keith Neumeyer说：“在底部出价创造价值，如果你买在顶部那么久毁掉价值。你从来不知道顶部和底部到底在哪里，但是我很清楚，目前可能出在底部‘阶段’。然而我并不特别关心这一问题，因为我是长线基本面投资者，我知道我能借助在当前价位进行收购赚取很多钱。”

他补充道：“我相信市场力量最终会获胜，我相信供需形势最终会获胜，我相信将看到涨势……”

有权威人士看好黄金中长期前景，也有业界专家在寻找市场的短线机会，无论金价是否接近底部，在贵金属投资界享有盛誉的Andrew Keene却表示，通过黄金相关ETF期权交易可助你获利。

Andrew Keene指出，金价在上周美联储货币政策例会过后一度下跌超过4%，而如果看一眼衍生品市场的表现，投资者的损失可能更糟。

Andrew Keene在接受美国当地媒体采访时表示，美国黄金ETF GLD的表现，该品种今年走出了一系列涨势的假突破，“每次市场站上50日均线，随后的行情反倒折返向下。我认为第五次出现类似行情，空方仍会在此守候。相信该品种将回到105美元/手的价位，市场一周半之前在此位见底。”

市场先前从周一高点108.50一线回落近3%。

如何通过价格调整盈利？Andrew Keene给出的建议是买入蝶式看跌期权。

蝶式期权是看空的投资者买入一个假期的看跌期权，同时抛出两个到期日相同，且价位更低端的履约看跌期权，同时再买入一个额外的低价履约看跌期权。策略主要是押注股价或ETF能够跌至你做空品种的履约价格。

Andrew Keene所从事的策略是:以25美分的总成本分别买入GLD 107/105/103美元的看跌期权，在这一风险一定的策略中，如果GLD期权在10月的第三周跌至105美元，那么所获得的收益是最大的，不过投资者也可通过这样的交易在一定的价格区间内盈利。

他说：“如果10月到期合约最终落在103.25-106.75美元的价格区间内，我都会通过这项策略赚钱。这是风险回报比很高的GLD交易策略。”



