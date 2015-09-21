亚太股市盘中下挫 量能萎缩A股反弹前景存疑

亚洲股市周一(9月21日)盘中，此前美联储(FED)决定利率维持在纪录低点不变后，对全球特别是中国经济成长的担忧重燃。不过中国股市在见到地量后延续了沪指2850点阶段底以来的反弹势头。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌2%，澳股跌2.4%，韩国股市综合股价指数跌1.5%，日本市场因长假休市。

投资者将关注中国和欧元区周三发布的制造业活动初步数据。媒体调查显示，分析师预计中国9月制造业采购经理人(PMI)将从8月的47.1小升至47.5。但这仍有可能维持在接近6年半低位的水平，显示制造业活动连续第7个月萎缩。

AMP Capital驻悉尼投资策略主管Shane Oliver称：“看来过去数月对市场构成冲击的经济成长担忧还在萦绕，欧美股市对美联储的反应起初温和，随后大幅下跌并波及亚洲股市。”

韩股周一早盘盘中下跌，结束连续4个交易日的涨势，追随欧美股市跌势。之前美联储(FED)维持利率不变，因全球经济成长减缓。韩国综合股价指数跌1.5%，报1,965.26点，从上周五触及的5周半高点回落。下跌股与上涨股家数之比为34:10。

外资卖盘也令大盘承压，海外投资者卖超1,240亿韩元(约合1亿美元)韩股。外资或结束连续3天的买超状态。

但与此同时，中国市场却一扫近期颓势，周一早盘，沪指小幅低开后上扬翻红，随后低位震荡盘整，3100点左右争夺激烈，临近午盘，沪指强势拉升站稳3100点。盘面上，航天军工、旅游、医疗器械等板块涨幅居前。两市成交再度大幅缩量，半日成交2500亿元。沪指早收盘报3118.81点，涨幅0.67%。

板块方面，景点旅游板、基因测序、国防军工等受利好影响涨幅居前；银行、视听器材等板块均有小幅下跌。个股方面，金健米业、北陆药业、昊华能源、云维股份众信旅游、中航机电等共57只个股涨停；海欣食品、国投电力、方大化工、永艺股份等共20只个股跌停。有291只个股涨幅超过5%，跌幅超过5%共26只个股。