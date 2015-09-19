重启跌势?9月21日现货原油前瞻与操作建议

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油价周五重挫，美国原油期货大跌5%，此前美股下挫抵消了美国石油钻井平台数量连续第三周减少对油市的积极影响。虽然美国原油产量放缓的消息一度支撑了油价，且贝克休斯数据再度减少，但经济放缓引发的市场需求忧虑盖过了这些利好，油价大跌近5%，重新开启跌势。 现货原油走势分析：
本周原油价格冲高回落，周线图上录得一根带长上引线的十字星。价格在周中反弹上行测试300关口后震荡回落，下行在5/10日均线278-282形成有效的波段支撑，当前原油价格收敛在中下轨之间整理，周线图上布林带呈现持平的轨道发展迹象，预示原油价格当前整体表现为宽幅震荡结构，趋向指标上价格维持低位的弱势调整结构，短期有聚拢粘合上行迹象。
日线图上原油价格在前期三长阳反弹测试310的压力后走出回落后的高位震荡结构，价格夹裹在当前270-300的宽幅震荡中，短期价格上行承压在60日均线300关口，在上周五跌落5/10日均线后有向下寻找275-278波段支撑的迹象，当前价格运行至中上轨之间，趋向指标在二次多头放量衰竭后出现勾头向下迹象，短期原油价格呈现震荡回落的修复态势，下周初首要关注当前278-275的支撑位，若价格回踩跌落则将靠拢272-270支撑位，反弹关注288-290的下移压力位，突破则有望继续测试298-300关口，建议操作上适宜先空后多。
现货原油/鲁银原油操作建议：
1、油价上方见290-292一线可轻仓空一次，止损4个点，目标下看286-284一线
2、油价下方首见280附近轻仓做多，止损3个点，目标上看290附近
3、油价下方若有效跌破278回调280附近可轻仓追空，止损4个点，目标下看275-273一
本周原油价格冲高回落，周线图上录得一根带长上引线的十字星。价格在周中反弹上行测试300关口后震荡回落，下行在5/10日均线278-282形成有效的波段支撑，当前原油价格收敛在中下轨之间整理，周线图上布林带呈现持平的轨道发展迹象，预示原油价格当前整体表现为宽幅震荡结构，趋向指标上价格维持低位的弱势调整结构，短期有聚拢粘合上行迹象。
日线图上原油价格在前期三长阳反弹测试310的压力后走出回落后的高位震荡结构，价格夹裹在当前270-300的宽幅震荡中，短期价格上行承压在60日均线300关口，在上周五跌落5/10日均线后有向下寻找275-278波段支撑的迹象，当前价格运行至中上轨之间，趋向指标在二次多头放量衰竭后出现勾头向下迹象，短期原油价格呈现震荡回落的修复态势，下周初首要关注当前278-275的支撑位，若价格回踩跌落则将靠拢272-270支撑位，反弹关注288-290的下移压力位，突破则有望继续测试298-300关口，建议操作上适宜先空后多。
现货原油/鲁银原油操作建议：
1、油价上方见290-292一线可轻仓空一次，止损4个点，目标下看286-284一线
2、油价下方首见280附近轻仓做多，止损3个点，目标上看290附近
3、油价下方若有效跌破278回调280附近可轻仓追空，止损4个点，目标下看275-273一