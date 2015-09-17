美元EIA表现抢眼，两大推力双双助原油大涨

一、行情回顾

今天为09月17日（星期四），昨天前海油早盘先向下小幅调整，午后打开涨势，晚间多头强势，继续扩大涨幅，最高去到2281，今天前海油跳空高开，缺口回补完毕。

二、基本面分析【美国8月季调后CPI月率】美国此次数据出现意外下滑，为今年1月来首次下降，主要原因是汽油价格重新下降造成了最大的拖累，且美元走强压低了其他商品的成本，美国薪资增长幅度也不够强劲，美国似乎重现通缩迹象，此次数据使美联储在9月加息决议中面临更加艰难的抉择。启沃认为：CPI作为衡量经济通胀水平的重要的指标，数据下滑说明美国经济出现潜在通缩迹象，那么预期美联储在9月决策会议上加息的可能降低，美元受打击，助力原油上涨。美国能源信息署（EIA）公布最新的库存数据显示，截至9月11日当周，美国原油库存下降210.4万桶，这与美国石油学会公布的下降310万桶有100万桶的差距。库欣地区库存降幅为一年多来新高，但汽油和精炼油库存增长。启沃认为：EIA数据是重要原油库存数据，EIA数据减少说明需求强劲，库存减少，则可起到助力原油上涨作用。

三、技术面分析

1H图分析，前海油昨晚实现大涨，多头余温尚存，但是前海油大涨过程中调整较少，走势偏离布林中轨，乖离率放大。同时MACD指标高位收窄，KDJ指标高位向下死叉。预期迎来短期调整。

四、操作建议

综上所述，启沃分析，近日前海油波动剧烈，宜轻仓操作，严格止盈止损。

做空策略：2275以下承压明显轻仓做空，止损不超过25个点，目标看2220；做多策略：

2215附近能受支撑明显，可轻仓做多，止损不超过30个点，目标先看2255，再看2270；