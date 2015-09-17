库欣库存降幅创1年多新高 油价周三强劲反弹

美国NYMEX原油10月期货周三(9月16日)收涨2.56美元，或5.74%，报47.15美元/桶。伦敦方面，布伦特原油11月期货周三收涨2.00美元，或4.19%，报49.75美元/桶。美国上周原油库存减少，其中库欣地区原油交割量更是创7个月来新高，大大提振了油价。NYMEX原油期货价格盘中最高触及47.35美元/桶，而布伦特原油期货价格盘中也一度重回50美元关口，最高触及50.34美元/桶。原油多头普遍押注美联储(FED)本周会按兵不动，近十年首次加息或被推迟。

基本面利好因素：

美国能源信息署(EIA)公布的最新数据显示，截至9月11日当周美国原油库存下降210.4万桶。这与美国石油学会(API)公布的下降310万桶有100万桶的差距。库欣地区库存降幅为一年多来新高，但汽油和精炼油库存意外增长。同时EIA近日预测美国页岩油产量将于10月实现连续6个月下滑，而国际能源署(IEA)和石油输出国组织(OPEC)也下调了非OPEC产油国和美国页岩油产商的原油产量预期，暗示明年全球供应过剩局面或将缓解，为油价提供支撑。

美国劳工部周三公布的数据显示，美国8月核心消费者价格物价指数(CPI)年率不及预期，这也暗示美国通胀回升势头依然疲软，或将对美联储(FED)的决策产生影响。美元暂时走软能为原油等大宗商品价格提供支撑。

美国总统奥巴马反对共和党提出的撤销原油出口禁令的法案，此前白宫表示不支持美国众议院的一项废除已长达40年的原油出口禁令决议。

美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)上周五公布数据显示，截至9月11日当周美国石油活跃钻井数减少10座至652座，实现连续第二周减少。同时美国本周天然气活跃钻井数减少6座至196座，美国本周活跃钻井总数减少16座至848座。数据公布后，油价获得一定支撑。

中国海关官方数据显示，8月原油进口总量为2659万吨，相当于日均626万桶。该数据较7月的3071万吨下降了13.4%，不过中国7月原油进口量录得纪录高位，因此适当回调仍属正常。中国8月原油进口量较去年同期上升了5.6%。值得关注的是，中国今年头8个月的原油进口总量同比上升了9.8%，去年同期进口总量为2.2067亿桶，或日均663万桶。

外媒调查显示，石油输出国组织(OPEC)的8月产量自近年来的月产量纪录高位回落，因伊拉克北部石油管线运输中断，使该国石油供应增长的脚步陷入停顿。8月OPEC石油供应量降至每日3,171万桶，而7月修正后为3,188万桶。

美国能源信息署公布美国上半年原油产量统计数据，虽然页岩油开采效率得到提升，但在采用了全新的调查统计方法后，EIA将今年1月至5月的实际日均产量数据下修了4万至13万桶不等，美国6月原油日均产量为930万桶，较5月下降10万桶。

基本面利空因素：

欧元区8月份通胀率趋缓至近乎停滞的水平，为四个月来最低水平。接近于零增长的物价指数，让欧洲央行(ECB)促进欧元区物价恢复增长的行动面临更大压力。同时欧元区9月经济景气指数回落，或表明欧元区经济复苏可能受到金融市场波动的影响，恐拖累原油需求回升。

周末最新公布的中国8月规模以上工业增加值年率上升6.1，逊于预期的上升6.3%，而中国1至8月城镇固定资产投资年率上升10.9%，也不及预期的上升11.2%。世界第二大经济体近期数据的疲软表现令市场担忧中国经济今年或于上次金融危机以来首次无法完成7%的增速。

美国矿产资源部(Department of Mineral Resources)今日数据显示，北达科他州7月日均原油产量下滑少于1%，降幅远小于市场预期，而巴肯页岩油田产量将在一段时间内维持在高位。

最新公布的数据显示，日本7月核心机械订单月率下降了3.6%，远逊于市场预期的增长3.7%，前值为下降7.9%。同时刚刚公布的数据显示，中国8月PPI同比下降5.9%，为连续第42个月下滑，创2009年9月来最低。此外，中国8月汽车销售量较去年同期下降了3%，至170万辆，受中国经济放缓影响已连续5个月下滑。数据加剧了投资者对亚洲经济放缓的担忧，令油价承压。

俄罗斯能源部近期公布数据显示，8月俄罗斯原油产出较前月增长0.3%至1068万桶/日，在此之前俄罗斯天然气工业公司（Gazprom）和一些小型油企纷纷宣布产量提高。若以吨计算，则从4503万吨升至4517万吨。同时OPEC成员国也没有丝毫减速的意思。