美国库存下降预期提振油价反弹 全球经济低迷仍抑制前景

周二(9月15日)欧市早盘，在前一日大跌后，国际原油期货持稳反弹，因有报告显示上周的原油库存水平下降，不过有关市场担忧全球经济趋缓，恐将持续抑制油价的前景。

市场情报公司Genscape估计，上周美国库欣石油库存下降约180万桶。美国石油学会(API)周二晚些时候将公布库存数据，而美国能源信息署(EIA)将在周三公布库存数据。不过，布伦特原油受到了亚洲经济增长更加黯淡消息的拖累。

供应方面，委内瑞拉总统马杜罗周一表示，现在是时候举行石油输出国组织(OPEC)成员国首脑会议，同时他将向OPEC提交该国制定的提振油价计划。但OPEC的中东地区成员国面临愈演愈烈的竞争，迄今一直承诺维持高产量以保卫市场份额。事实上，科威特和沙特阿拉伯等低成本的中东产油国都在竞相压低油价，吸引亚洲主要客户兴趣。

“随着亚洲需求的放缓，油市前景依然不明朗。亚洲需求放缓不光是受到中国经济下滑的拖累，同时还归咎于马来西亚和泰国等国不断上升的政治风险，”Energy Aspects称。

路透调查显示，日本制造业信心9月创一年最大降幅，跌至八个月低点，随着中国带动的全球经济放缓忧虑加剧，预计还将进一步恶化。

“2015年上半年中国官方GDP数据为同比增长7%，这一官方的经济成长数据与大宗商品需求增长情况形成鲜明反差，大宗商品需求增幅今年以来一直维持低位，”能源咨询机构Wood Mackenzie表示。

北京时间16时05分，布伦特原油期货价格上涨0.70%，报47.69美元/桶；美国原油期货价格上涨1.02%，报44.43美元/桶。