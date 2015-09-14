需求持续不振 国际油价承压下行

周一(9月14日)欧市早盘，国际油价在亚洲市场下跌，需求疲软令油市承压，不过美国原油期货因美国活跃钻机数减少而获得一些支撑。

科威特将10月对亚洲出口原油的官方售价(OSP)较9月每桶下调0.60美元，较阿曼/杜拜原油每桶贴水1.95美元，部份原因是供过于求及为了扞卫市场份额。OPEC将在周一稍后公布月报。

Jefferies银行表示，“我们将2015年布伦特油价预估下调9%至每桶54美元，明后年则分别调降10%和6%至每桶61美元和73美元。”

交易商将关注美联储本周三开始的两日政策会议。如果升息的话，分析师预期油价将会下跌，因为对非美元国家来说，进口价格升高将会打击需求。

上周美国活跃采油钻机数量减少10个至652个，为连续第二周减少，库欣(美国原油期货合约交割地)的原油库存在过去七周中有五周下滑，推动美国实货原油较期货价格的溢价升至数年高位。

国际能源署(IEA)上周五称，低油价将迫使美国在内的非石油输出国组织(OPEC)产油国明年原油产量降幅创逾二十年来最大，重新平衡供应过剩的油市。

“未来几个月供需情况看来都较不利。在美国以外，石油基本面看来呈现季节性走弱，”摩根士丹利周一表示。其并称，2015年下半年可能会有浮式储油。

北京时间15时43分，布伦特原油期货价格下跌1.20%，报48.45美元/桶；美国原油期货价格下跌0.69%，报44.32美元/桶。