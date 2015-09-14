欧元/美元9月14日当周技术分析

周一（9月14日）亚市午盘，欧元/美元位于1.1350附近水平徘徊。

外汇分析师指出，欧元/美元自55日均线支撑位展开反弹，表明汇价仍可能在延伸自1.0461开始的修正涨势。本周对欧元的初步偏好维持温和看涨，初步目标指向1.1713阻力位。

欧元/美元料最终反弹突破1.1713阻力位，但预计之后将于1.1810遭遇强劲阻力，该水位为汇价自1.3993至1.0461跌势的38.2%回撤位，届时汇价涨势可能受限于此，并将结束修正格局。

而下行方面，如果欧元/美元下行跌破1.1086，则对其偏好重新转为看跌，目标转而指向近期关键支撑1.0807。

更大范围图形来看，该分析师依旧认为，欧元/美元自长期顶部1.6039开始的走势依旧被视为修正整理，同时汇价自1.3993以来的跌势仍被视为这一形态的第3轮修正。欧元中期底部位于1.0461，更下方支撑位于1.0283，该水位为汇价自1.6039至1.2329跌幅在1.3993的100%映射位，预计接下来将先展开一些整理。

但整体来看，只有当欧元/美元突破1.2042（支撑转阻力位），方能暗示中期趋势反转，否则对其整体偏好维持看跌，并预计之后阶段将于1.0461下方刷新低位。