疲弱数据让美元多头无从发力 下周FED决议市场或早有“答案”

隔夜美国经济数据意外表现惨淡，这也给美联储下周政策决议蒙上了一层阴影，美元指数随后跌破96关口。周五(9月11日)欧市盘中，美元指数扩大跌幅至95.40附近，并有进一步下探200日均线的风险。从当前利率市场的预期来看，美联储下周扣动扳机的概率仅有28%。而市场人士也一再警告美联储加息将是一场“灾难”，下周美元多头恐怕又要“空欢喜一场”。

进口物价和批发库存下滑 经济复苏疑云打压美元

隔夜美国公布三大经济数据的表现实在难以让人满意，其中8月进口物价和7月批发库存双双大跌，这也让市场对于美国三季度经济的复苏疑虑加剧。

美国劳工部(DOL)周四公布的数据显示，美国8月进口物价指数月率下跌1.8%，单月跌幅创七个月以来之最，预期下跌1.6%，前值下跌0.9%。

市场分析人士指出，进出口物价报告暗示该国的通胀仍然疲软，美联储升息所衡量的指标之一--通胀恐怕仍然不足以令决策者满意。

分析人士表示，“目前美国通胀水平依然远低于联储制定的2%目标。考虑到进出口物价疲软，美联储决策者在考虑2006年以来的首次升息时，可能仍然会有所顾忌。”

路透社评论称，美国8月进口物价指数录得七个月以来最大跌幅，整体表现不及预期，主要原因是石油和一系列其他商品的成本价格有所下滑，意味着美元持续走强和全球市场需求疲软导致进口通胀水平持续承受下行风险，首次为美联储加息决定带来难题。

同日，美国商务部(Commerce Department)周四公布的数据显示，经季节性因素调整后，美国7月批发库存月率下跌0.1%，为2013年来首次下降，预期增长0.3%，前值增长0.7%。

这一数据表明，表明库存、销售双双疲软，可能表明世界第一大经济体三季度初的复苏存在疑问。作为GDP重要贡献组成部分，发库存可能改变总库存状况，从而影响市场对于GDP的预测。

经济复苏疑云也沉重打压美元，美元指数随后震荡回落，汇价跌破96关口。日内欧市盘中，美元指数扩大跌幅至95.40附近。

技术上看，日线级别中，美元指数受到5日和10日均线的共同压制，短线有进一步下探200日均线(当前位于95.23)的风险，若守住该位置则仍将延续区间震荡格局。

技术指标来看，MACD指标红色动能柱收缩殆尽，双线有形成死叉的迹象；KDJ指标继续向下运行；布林带中跌破下轨，袋口收紧。

北京时间晚间20：30，美国将公布8月生产者物价指数月率，市场预期下滑0.1%；稍后的22：00，美国将公布9月密歇根大学消费者信心指数初值，市场预期91.2。

下周美联储上演“终极回合” 市场或早有“答案”

美国经济数据的表现相信美联储也看在眼里，在下周美联储就将召开政策会议之际，市场对于美联储是否会采取行动或许早就有了“答案”。

最为市场最为关注和数十年来一直是交易员风向标的联邦基金利率期货所显示，美联储下周加息的概率仅仅有28%，这表明市场中对于下周加息并不表示认同。

BMO Capital Markets驻纽约的利率策略师Aaron Kohli指出，“这一情况表明，相当一部分投资者预计美联储直到明年才会行动。”

投资较长期限债券的交易员似乎对美联储今年行动的可能性准备更充分一些。两年期美国国债收益率本周达到2011年以来最高水平，期货交易员预计10月份首次加息的几率接近40%，12月行动的几率约60%。

从各大投行的观点来看，美联储下周“扣动扳机”的可能性恐怕有限。摩根士丹利(Morgan Stanley)在最新的分析中指出，该行的基本观点是美联储将于12月加息。

该行表示，美联储所释出的信息是，美联储希望尽量将首次升息作为标杆，而且要避免令市场感到意外。既然目前市场对美联储9月升息的概率定价仅为30%，那么美联储就不可能在本月升息。事实上，本行的经济学家预计，美联储要等到12月才会升息。

大摩同时指出，“从我们的观点来看，美联储下周四真的升息的话，则将加速新兴市场货币的下跌。那些经常帐盈余良好且有净外资支撑的货币，比如欧元和日元，就可能因为美联储升息而走高。而那些风险资产的表现就和这些货币截然相反。”

法国巴黎银行(BNP)经济学家表示，下周的美联储FOMC(联邦公开市场委员会)货币政策会议不太可能进行首次加息，但应该会给出鸽派的经济/利率展望。

法巴银行称，尽管美国经济有韧性，但美联储会保持非常谨慎的态度。原先美联储关注的风险已经成真全球经济增长前景黯淡，通胀前景更为不确定。

该行还认为，尽管短期经济增长预估将会被上调，但2016-2017年的展望会略有下调，短期失业率预估也会被下调到2017年的利率预期中值可能会被下调25个基点。

如果美联储按兵不动，美元或将先抑后扬，毕竟这意味着美联储加息的预期并未落地。

大摩认为，“美联储维持利率不变，则将和市场预期的一致。这种情况下，美元可能略有承压。美联储可能仍在声明和耶伦讲话中保持基于经济数据来制定货币政策的观点。但是，美元的承压是个不错的买入机会，因为资金回流美国仍对美元构成重要的支撑。”

北京时间下周五(9月18日)凌晨02：00，美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定并发表政策声明，稍后的02:30美联储主席耶伦主持媒体简会。