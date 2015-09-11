俄能源部长：全球页岩油减产有助于稳定石油市场

俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周四(9月10日)预计，全球页岩油减产将有助于稳定脆弱的石油市场，油价下跌已令页岩油生产受到严重打击。

诺瓦克还再次确认，俄罗斯不会减产，因为这样做只会带来短期的价格反弹，而后续还是存在价格下挫的风险。

石油输出国组织(OPEC)2014年调整了其政策，面对油价下跌OPEC决定不减产，而是保护自身市场份额并打击其他石油供应来源。

诺瓦克表示，“页岩油逐渐在退出市场，这是一个积极良好的信号，可以说这个市场中期会恢复稳定，”

根据美国能源信息署(EIA)的数据，当前美国日产量年平均增速超过100万桶的三年后，2015年美国的日产量平均仅增加65万桶，到2016年将变为减少40万桶。

诺瓦克称，页岩油生产成本被视为油价的基准，目前成本介于每桶45-60美元之间。他预计今年平均油价将在每桶50-60美元，与俄罗斯预算案中的预估一致。

他本周稍早曾表示，俄罗斯今年可能增加石油产量约1%。该国石油日产量一直维持在大约1070万桶的高位。

此外诺瓦克还驳斥了主动减产有助于支撑油市的观点。他称，“我们一直都认为，人为削减石油产量只会导致价格短期内上涨。反过来，油价上涨使得那些效率低下的项目有利可图，从而又增加了市场上的供应。如此一来，下个周期又逐渐展开：供应过剩将导致油价大幅下挫，如果允许这种情况发生，跌幅甚至可能更深。”