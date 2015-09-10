亚盘汇市惊现“血案” 晚间英镑多头恐闻噩耗？

周四亚市早盘，因新西兰联储降息并暗示未来几个月可能会放宽政策，纽元重挫2%，并拖累澳元一并走低。北京时间周四晚间英国央行将公布货币政策决议以及会议纪要，预计央行将“按兵不动”，但分析师指出，会议纪要结果可能会令英镑再度遭受挫折。

因出口价格大幅下滑以及基督城地震灾后重建工作放缓，新西兰联储(RBNZ)周四(9月10日)将基准利率下调25个基点，至2.75%，符合此前市场预期，联储声明并显示，假如经济增长继续放缓，未来可能会进一步降息。

受联储鸽派声明措辞影响，纽元应声全线重挫，兑美元大跌2%至0.6274的低位，逼近周一触及的六年低位0.6244，兑日元重挫近2%至75.50附近，兑澳元、欧元及其他货币也大幅下挫。

受纽元重挫拖累，澳元也承压，澳元/美元跌0.5%至0.6977，离周一创下的六年低点0.6892并不遥远。

新西兰奥克兰储蓄银行(ASB Bank)机构外汇销售部门主管Tim Kelleher说道：“新西兰联储仍口头压低纽元，这给人一种印象，即他们将在必要时进一步降息。”

新西兰联储承认，过去数月纽元迅速贬值为经济提供了一定支撑，并预计未来一年纽元贸易加权汇率可能再下跌5%。周四声明出炉后，纽元贸易加权指数下跌1.2%至68.44。

有市场人士表示，纽元/美元更长期前景偏向下行，预计年底前可能跌向0.6000。

英国央行会议纪要受关注

英国央行(BOE)货币政策委员会将于北京时间周四19:00公布货币政策决议，鉴于金融市场波动、中国经济放缓以及油价下跌为前路蒙上阴影，英国央行可能将利率维持在纪录低点。

但投资者将关注随后发布的会议纪要，从中寻找未来加息的线索，目前市场普遍预计将只有一名委员投票支持立即加息，但有分析师警告称，假如没有一名委员投票赞成加息，则将对英镑构成重大打击。

彭博上周五完成的一项调查显示，麦卡弗蒂(Ian McCafferty)将继续支持将关键利率上调至0.75%，其余8位官员将投票支持维持利率在0.5%不变。

因英国公布数据显示7月制造业产出严重下滑，使得英国央行近期加息的压力降低，英镑兑美元和欧元周三下跌。周三英镑兑美元下跌0.2%，报1.5365，周四亚市早盘英镑/美元报1.5355。

周三公布的官方数据显示，英国7月制造业产出较前月下滑0.8%，分析师原预期增加0.2%。制造业的疲弱增加了英国经济对本已占经济主要地位的服务业来带动经济增长的依赖，但服务业的数据也令人失望，上周服务业采购经理人指数(PMI)创下两年低点。周三另一项数据显示，英国7月商品贸易逆差扩大至110.82亿英镑，为一年来最大逆差。

摩根士丹利(Morgan Stanley)欧洲外汇策略负责人Ian Stannard表示：“这有一大部分看起来是受到能源领域的拖累，以及相关的外溢效应。但即使考虑到这一点，这还是一组疲软数据，如果结合近期看到的PMI疲软情况来看，目前看起来情况并不是特别好。”

BMO Markets European外汇战略主管Stephen Gallo指出：“假如投票情况没有变化，整个声明表明MPC对通胀的立场并未因中国等金融市场当前的情况变得非常温和，那么周四英镑的风险偏向略微利多。”

BK Asset Management的首席外汇策略师Kathy Lien周三撰文称，本周的央行事件环环相扣，市场日内稍晚将迎来英国央行货币政策例会，而英镑/美元有望提供全新的高抛机会。

她指出，虽然英国消费开支在提升，但相对而言依旧疲软，就业在7月份承受损失，同时平均小时薪资也在下降。制造业和服务业活动性也在8月显著放缓。结合贸易数据的倒退，这些恶化信号再加上全球市场的不确定性，这很难让英国央行的鹰派人士下定决心。因此，英镑新一轮跌势可能正在酝酿中，投资者可为汇价跌穿1.5200做准备。

花旗集团 (Citigroup Inc)策略师Josh O’Byrne在一份报告中称，英国央行本周可能传递出鸽派信息，从而很可能抑制英镑上涨。仍然看好英镑前景，不过近期表现可能不会令人振奋。

O’Byrne指出，虽然市场普遍认为投票结果会是8:1，但若出现9:0的结果也不算是重大意外，毕竟市场反映的首次加息时间在明年11月；央行立场目前不太可能向鸽派或鹰派方向产生重大偏移。

彭博经济学家撰文称，英国央行9月份势将把政策利率维持在0.5%的纪录低位；同时发布的会议纪要料将显示投票结果再度出现8-1的分歧，麦卡弗蒂可能继续表示异议，赞成提高利率。虽然近期中国发生的一系列事件对英国的通胀前景影响可能有限，但中国市场的震荡暂时可能会阻止MPC中的其他鹰派成员赞成加息。

Investec Securities驻伦敦经济学家Philip Shaw表示，英国央行不急于加息，他们可以看看新兴市场波动情况再做出决定；过去一个月中没有任何因素会导致央行决策委员改变他们的观点。

英国多头悲惨的8月份

过去一个月，英镑跌幅创发达国家货币之最，英镑兑十国集团(G10)货币大跌，兑美元创近一年内的最长连跌期。上周英镑兑欧元或连续第五周下滑，创2012年9月以来的最长连跌期。

随着投资者将英国央行首次加息预期时间推后到明年，英镑贸易加权指数仅最近两周就下跌逾3%。期权价格表明英镑兑美元将进一步下跌，市场看跌英镑兑欧元的情绪增加。

英镑5月曾受到英国大选提振，当时英国经济好转促使投资者预期英国央行将提早加息，自那以后，英镑的形势就已经恶化。

这对8月末为今年内首次转向看涨英镑兑美元的对冲基金来说，无疑是一个重大打击。对冲基金依赖英国央行加息的前景，然而交易员推后押注的加息日期至2016年。

英镑作为避险资产的吸引力在减弱，在新兴市场动荡之际，英镑上涨的前景遭到大家。

标准银行(Standard Bank)G10货币策略主管Steve Barrow称：“英镑受到相当大的打击，在大选之后的普遍看涨情绪意味着大多数交易员和投资者的持仓都是看涨，当情况不尽如人意时，就会看到部分仓位得到调整。”

摩根士丹利的Stannard表示：“英镑对利率预期和金融市场波动十分敏感，我们仍然认为有许多不利因素，即使加息在即，仍将拖累英镑。”