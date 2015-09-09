欧元/美元9月9日技术分析

周三（9月9日）亚市午盘，欧元/美元位于1.1180附近水平徘徊。

欧元/美元依旧完全受阻于1.1332阻力位，进一步下跌仍有可能。近期汇价走势表明自1.0461开始的修正涨势已经于1.1713筑顶结束，下一回撤目标指向1.1810，该水位为汇价自1.3993至1.0461跌势的38.2%回撤位。

如果欧元/美元进一步下跌，则初步目标指向1.0807，若有效跌破该水位则暗示汇价正重启更大下行趋势，目标指向1.0461下方新低。

而上行方面，如果欧元/美元突破1.1332阻力位，则对其偏好再度转为看涨，目标指向1.1713阻力位。

更大范围图形来看，该分析师依旧认为，欧元/美元自长期顶部1.6039开始的走势依旧被视为修正整理，同时汇价自1.3993以来的跌势仍被视为这一形态的第3轮修正。欧元中期底部位于1.0461，更下方支撑位于1.0283，该水位为汇价自1.6039至1.2329跌幅在1.3993的100%映射位，预计接下来将先展开一些整理。

但整体来看，只有当欧元/美元突破1.2042（支撑转阻力位），方能暗示中期趋势反转，否则对其整体偏好维持看跌，并预计之后阶段将于1.0461下方刷新新低。