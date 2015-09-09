欧元区利好推动汇率回升 美债市为加息开绿灯

周二(9月8日)加拿大和美国投资者从劳动节长周末的假期中回到紧张的国际金融市场，周一时段外汇市场的主角暂时被中国和欧元区所占据。周一中国央行行长周小川的讲话在北美休市的情况下对全球金融市场造成巨大影响，同时加上中国外汇储备连续第4个月下降的消息使全球市场受到打击。

周二中国股市回升，上证指数稳定攀升近3%，深证指数涨幅接近3.3%，同时中国8月贸易帐表现不错，受此提振，澳洲股市也出现回升，同时澳元、纽元均出现反弹，兑美元攀升超过1%。英镑暂时受到空头回补以及市场风险情绪回归的影响出现回升，触及一周内高位。原油价格周一继续维持在45美元以上的数周高位，这使加元受到一定提振兑美元上涨。

欧洲周二迎来一系列经济数据出炉。德国7月季调后贸易帐表现超过预期，显示欧元区最大经济体的贸易水平比之前预想的要好一点，并没有受到近一段时间欧洲政治问题太多的影响。法国贸易赤字出现回升，但明显贸易形势仍不能确定是否已经企稳。欧元区整体出口和消费支出推动GDP继续复苏，数据显示欧元区经济复苏仍然保持稳健的水平。一系列重磅数据为欧元带来少许支撑，兑美元小幅走高。

在美联储9月FOMC会议结束之前，全球市场最为关注的问题仍然是美联储主席耶伦及FOMC会议票委们最终在9月会议上能否加息。近期受到人民币波动、全球市场动荡等外部因素以及美国通胀迟迟不见好转等内部因素影响，市场对于美联储9月能否加息产生激烈争论。

美国债市信号：万事俱备 只欠加息

距离美联储9月会议仅有一周的时间，市场中关于美联储是否会开启加息周期仍争论不休。不过，市场分析人士指出，美国固定收益市场已经处于美联储主席耶伦所期望的状态：为迎接2006年以来美国首次升息准备就绪。

市场分析人士表示，当前几乎每个指标都告诉耶伦：下周的利率决策会议若升息，不太会对美国债市产生太大的冲击。

耶伦的前瞻指引让货币市场反映出货币紧缩步调会异常缓慢，波动率也表明市场没有出现恐慌迹象，而期货显示基准利率将保持可控状态。短天期和长天期国债收益率差展现出经济向好的信号。

美国国债市场开绿灯是避免加息拖累经济复苏的关键，因为它们决定企业和消费者的借贷成本。现在断然采取行动甚至可以让投资人对于经济展望更有信心。

Brean Capital LLC驻纽约宏观经济信贷策略师Peter Tchir说。“债市已消化很多因素，现在是美联储好好把握的良机。”

彭博的数据显示显示，隔夜指数掉期(Overnight Index Swap)暗示，美联储将会从9月开始逐步加息。到2020年，美联储利率将达到2.3%水平左右。





A股攀升引领全球市场 避险日股走低欧澳股市上涨

中国股市周二上演久违的“单日V型反转”行情，上证指数在一度重挫逾2%的情况之下尾盘急升，最终收盘大涨近3%，这也引爆了市场中的风险情绪。

上证指数今日低开，维持弱势震荡格局，盘中一度跳水跌逾2%，逼近3000关口。但随后银行股、上海本地股异军突起，带领大盘绝地反击。最终上证指数收盘大涨2.92%。中国股市上涨之后，澳洲股市随之攀升，日经指数下挫，欧元区股指也在欧洲时段收得涨幅。

从技术上看，日线级别中，上证指数暂时成功守住3000关口，延续了区间震荡的格局。5日均线上穿10日均线，暗示短线或仍有反弹的空间。

从技术指标来看，日线级别中，MACD指标绿色动能柱进一步收窄，双线粘合。KDJ双线继续上翘，RSI指标位于38附近，并未有超卖迹象。布林带继续沿下轨运行，袋口向下，有收紧的迹象。

欧元区经济复苏稳健 出口与消费支出提振经济增长

据周二(9月8日)公布的一份报告称，欧元区第二季度经济增幅超过初值，主要受出口和消费支出大幅攀升驱动。

欧盟统计局(Eurostat)公布的数据显示，欧元区第二季度国内生产总值(GDP)季率增长0.4%，第一季度数据修正后为增长0.5%。统计局8月14日公布的初步数据显示第二季度GDP增长0.3%。

今天的报告还指出，二季度政府支出季率上升0.3%，投资下降0.5%，该指标第一季度大增1.4%。家庭消费对GDP的贡献为0.2个百分点，净贸易的贡献为0.3个百分点。

欧洲央行上周预计，地区经济复苏将会持续，但是由于包括中国在内的新兴市场经济放缓，令全球贸易承压，复苏步伐将会放慢。决策者下调了到2017年的欧元区经济增长和通胀预期，同时央行行长德拉基承诺在必要时扩大刺激措施。

德国经济继续带动欧元区 法国仍未脱困境

德国联邦统计局周二在一份报告中称，德国二季度劳动力成本涨幅创两年多最高。这可能有助提升其它欧元区国家的商品生产的竞争力。

数据显示，经工作日因素调整后，4-6月当季劳动力成本较上年同期上升3.1%。此涨幅创2013年第一季以来最高。

值得注意的是，劳动力成本包括总收入及非薪资劳动力成本两部分。

劳动力成本的上涨主要受雇主将总收入提升3.4%所推动，而用于健康及社会保险等的非薪资劳动力成本亦上涨2.0%。

该统计局称，第一季劳动力成本数据向下修正至上涨2.8%，初值为上涨3.2%。

今天的数据反映德国强劲的经济增长和较低的失业率，良好的经济状况也鼓励了德国主要工会呼吁更高工资的迫切要求。

法国统计局(Insee)周二(9月8日)公布的数据显示，法国7月贸易帐赤字规模小幅回升，该国的贸易形势或仍未企稳。

数据显示，法国7月贸易帐赤字32.99亿欧元，前值修正为赤字27.57亿欧元。

数据还显示，法国7月出口跌至389.45亿欧元；7月进口则跌至422.44亿欧元。