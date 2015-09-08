原油空头大撤退并非无因 股神油神双双摇旗呐喊

虽然目前原油市场整体依旧处于历史性地位，但种种迹象表明，原油空头正在上演撤退大戏。随着原油价格三天累计上涨将近10美元并创下25年来的最大三日涨幅，对冲基金所持西德克萨斯中质油(WTI)空头头寸在截至9月1日的一周大幅缩减13%，减幅创出5月以来之最。

上周伴随油价的狂飙，原油市场波动率也创下了五个月来的最高水平，全球市场供过于求局面引发的忧虑依然挥之不去，伊朗和美国的增产，加之中国需求的下降终使油价的三天连涨在9月1日戛然而止，当日油价大幅下跌7.7%。

纽约重点进行能源投资的对冲基金Again Capital LLC的合伙人John Kilduff表示，“市场颇多不安，面对市场的极度波动，所有人都在减仓。”

美国商品期货交易委员会数据显示，在截至9月1日的一周，基金经理的原油期货和期权空头头寸减少了21009张合约，虽然多头也有所减少，但净多头增加了16,826张合约。

Citi Futures Perspective能源分析师Tim Evans指出，“多头平仓的同时也出现了一些空头回补，也就是说资金正在撤离原油市场，市场出现大幅波动，投资者决定离场观望是妥善选择。”

随着美国和石油输出国组织的产量增长步伐超过需求的增长，过去一年中原油价格下跌了51%。世界最大独立原油交易商Vitol Group BV的首席执行官Ian Taylor表示，进入2016年，原油价格料会维持在每桶40-60美元的水平。

CFTC：9月1日当周对冲基金增持原油净多头头寸

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(9月4日)发布的周度报告称，截至9月1日当周，对冲基金经理增持美国原油期货及期权净多头头寸，期间原油触及25年以来最大3日涨幅。

数据显示，截至9月1日当周，纽约商品交易所(NYMEX)原油及伦敦洲际交易所(ICE)WTI原油期货与期权净多头共增加14768手，至116377手。

以下数据为扣除了纽约商品交易所(NYMEX)金融交易员金融原油头寸之后的原油期货合约，而这通常是包含在我们的总数之内的。商品期货交易委员会(CFTC)本周没有提供此数据。

原油交易之神告诉你：现在做空你OUT了

被誉为“原油交易之神”、坐拥32亿美元商品对冲基金Astenbeck Capital Management总裁Andy Hall不再看跌原油，预计油价复苏速度将快于大部分分析师预期。

64岁的Andy Hall曾是花旗明星交易员。他是在2008年极少数准确预测了油价上涨和最终崩盘时机的交易者。

不少市场人士将他的话奉为油价走向的预言。彭博曾总结称：过去三十年大多时候，凡是和他对着干的都搞错了。

今年3月份，霍尔表示，未来的原油市场走势恐怕会让众多研究者们因为当前的预期而再度陷入尴尬境地，基于这一点考量，该机构已经平掉了所有的原油空头仓位并且斩获颇丰，进而开始做多原油。

此前，众多分析师普遍认为，在2015-2016年的大部分时间里，原油价格恐怕都会徘徊于40-50美元/桶。霍尔本人也表示，操作思路可能有些超前。

原油之神持仓大亏损 市场走势并不买账

截至日前，据彭博社报道，Hall在写给客户的最新一封信件中指出，“油市虽然存在供应过量，但这个世界还没到石油泛滥的程度。”他依然坚持自己在油市的多头策略。他从基本面供给角度给出理由——在如何看待石油市场“供应过量”的问题上，市场犯了个特大错误。他认为，目前还有储存2亿桶石油的空间。

统计数据显示，油价两个月前的大幅下跌让Hall的商品对冲基金Astenbeck Capital Management旗下一只以石油为主要投资标的的基金仅7月份就损失了17%左右，为有史以来第二大跌幅。亏损最严重的一次要追溯到2011年9月，彼时浮亏高达18.9%。

据报道，巨额亏损令该基金资产规模在短短一个月内大幅缩减5亿美元，该基金在5月和6月也都出现了浮亏。

但8月份的大幅上涨让霍尔得到了喘息。据报道，8月份上述亏损基金持平，而更多的抄底基金却“死在了黎明前”。

据华尔街日报称，这并非第一个因油价大幅走低而蒙受巨额损失的著名对冲基金。至少有两家对冲基金近期传出了收益率为负值的消息。集中投资大宗商品的Armajaro和嘉吉旗下的黑河资产上个月都因巨额亏损而清盘。

而值得注意的是，这波上涨之前，原油年内还出现过两次可观涨幅。一次是今年2月1日—3日，WTI油价累计上涨8.15美元，涨幅15%。最近一次25%的涨幅，却用了1个半月时间——今年3月18日—5月6日，WTI油价从50.98美元/桶上涨至63.28美元/桶，涨幅24.1%。

股神巴菲特开始悄悄增持油企股份

美国证监会(SEC)28日披露的一份常规监管文件显示，自今年4月以来，美国“股神”巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司大举增持美国炼油企业菲利普斯66(Phillips 66，纽交所交易代码：PSX)，截至8月28日，持有股份近5800万股，市值高达45亿美元，占菲利普斯66公司总股本的10.8%。

监管文件显示，伯克希尔在26、27、28日连续十次购入菲利普斯66公司股份，合计近318万股，成本约在71-77美元之间。目前，伯克希尔共持有菲利普斯66公司近5800万股，持股比率达到近10.8%。8月28日，菲利普斯66股价收于77.23美元，若按此价格计算，巴菲特所持菲利普斯66公司最新市值约为45亿美元。

美国能源信息署(EIA)今日公布美国上半年原油产量统计数据，虽然页岩油开采效率得到提升，但在采用了全新的调查统计方法后，EIA将今年1月至5月的实际日均产量数据下修了4万至13万桶不等，美国6月原油日均产量为930万桶，较5月下降10万桶。石油输出国组织(OPEC)今日表示，由于国际油价持续低迷，该组织已做好准备与其他产油国讨论低油价问题，不过拒绝单方面降低原油产量。

该组织表示，美国和俄罗斯都需要在产量上做出让步。这或表明OPEC坚持高产的立场将出现动摇，为油价进一步上涨提供了支撑。