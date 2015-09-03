原油价格再大跌将出大事 结合其他因素或引全球衰退

著名分析师A. Gary Shilling周四(9月3日)为彭博社撰稿称，目前油价已经处于很低的水平，给全球经济带来了巨大的变数，而真正可怕的，是油价还有可能进一步大跌，给许多国家造成进一步损害的同时，让通货紧缩成为现实的威胁，而一旦联储再在年底之前加息，所有因素的综合作用，结果很可能是一场全球性的经济衰退。

如果原油价格再遭遇一次戏剧性下滑——我相信可能性极大——谁会是赢家，谁又会是输家呢？

油价下跌，原油进口国当然会成为赢家。其中就包括美国，这个国家虽然国内产量突飞猛进，但是进口原油依然占据着消耗量的半壁江山。此外，还有欧洲和亚洲的那些净进口国，也都将得到好处。印度和埃及都为国内提供能源补贴，当然也是受益者。只不过，后面这些国家所获得的好处可能会有一点缩水，因为原油是以美元定价的，而他们各自的货币对美元的汇率都呈现疲软态势。

美国消费者现在等于已经发了一笔横财，汽油全国平均售价已经从2014年6月的每加仑3.77美元降到了2.47美元。毫无疑问，伴随夏季驾车季节在劳工节之后结束，价格还将进一步下跌。

大多数预言家都相信，消费者会花掉这笔横财，这样就会推动经济增长。可是迄今为止，人们从较低的油价中省出的钱，几乎都用来重新构筑家庭资产和削减债务了。在比较艰难的时期，消费者往往更倾向于增加储蓄。在复苏以来的六年当中，他们也一直延续着这样的行事风格，而不巧的是，这段时间以来，真实工资和家庭收入中值都止步不前。

更要命的是，油价进一步下跌还会带来意想不到的消极结果。伴随油价下跌的因素进入整个经济系统，通货紧缩就离我们不远了。事实是，全球最大的三十四个经济体，有十个都已经发生了消费者价格同比下滑的问题。真正的风险就是，通货紧缩会接踵而至，让消费者愈加相信价格会进一步下跌，进入持币观望状态。

如果真的到了那一步，过剩的产能和库存就将进一步积累，迫使价格进一步下跌。当消费者的猜测被证实，他们就会进一步推后消费，由此开始一个恶性循环。最终结果就是，经济增长极端疲软，甚至没有任何增长可言，就像日本近二十年来所经历的那样。

毫无疑问，那些石油生产商和石油服务商会成为直接的受害者，而其中杠杆化更厉害的，受到的损害也就更严重。美国的页岩油行业已经受到了冲击，但是依然拒绝退场。这份强硬背后的原因之一是在于钻井成本已经降低，而油价还依然高于他们的边际成本当然也是更重要因素，于是他们便有理由增加产出，以弥补营收减少的缺口。

美联储已经表示，他们要等到劳动力市场和通货膨胀数据更加合胃口时再加息，但是现在许多人都相信，他们会在2015年年底前采取行动。在我看来，联储加息最早也要等到明年年初。不过，如果他们真的在今年加息了，就可能会让商品价格进一步暴跌，让中国经济愈加低迷，而通货紧缩的魔鬼就将显露身形，到那时，他们就该后悔了。