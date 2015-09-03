油价三日暴涨的幕后推手：谁才是全球油市老大哥？

8月末，在所有人都以为油价会再度以低迷姿态收官之时，国际原油的表现却瞬间亮瞎众人眼。从8月27日至8月31日，油价连续三日暴涨，涨幅达到惊人的23%！如此疯狂的涨势，创下了25年来的最大三日涨幅，也就是说，原油这样的疯狂表现已经二十多年未见，震撼市场也是情理之中了。

值得注意的是，本次油价反弹的背后，OPEC发挥的幕后主导作用不可忽视，堪称扭转乾坤的决胜之匙。如果大家还有印象的话，今年3月末、4月初，油价也曾有一次自低点的反弹，当时也与OPEC在背后低调撑场密不可分。

正是由于沙特主导的OPEC组织的表态挺市，油价才得以从低位顺利反弹。4月初时，沙特先是上调对亚洲官方销售价格，然后在并无数据支持的环境下、携OPEC一起表示需求将转好，认为油价短期内将出现反弹，堪称推升价格的幕后主脑。

近期8月底的反弹也是如此。OPEC的官方报告表示，受更高原油产量和市场投机的影响，OPEC对低油价感到担忧，并准备与其他生产商展开对话。“OPEC将会竭尽全力创造一个对的原油市场的环境，以达到一个稳定、合理的油价。”此话一出，交易商解读为OPEC希望价格能有所反弹，并且不减产立场或有所松动，引发大量买盘。

OPEC组织不用真的减产，仅凭言论和表态便可以起到支撑市场的作用，这就是沙特及OPEC组织的威力，只要他们愿意，能够瞬间扭转走势，OPEC再度出手托市，正是8月末暴涨的核心驱动力。