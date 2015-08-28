八月24-28日每周摘要：全球经济增长不能只盯中国！

每周摘要 - 从经济学和金融，外汇和大宗商品的预测，以及贸易商最感兴趣的文章，世界经济上的最新消息。

一周重要事件：

MQL5：跌跌跌！全球市场开启“巨震”模式

MQL5：俄总理：将采取措施促使出口商出售外汇 以提振卢布

东方财富：英国基金管理业迎来黄金期

中国经济网：中韩网购商品海运通关系统启动 降低海淘40%成本

中国经济网：普京两天访华行程公布 中俄将签天然气“大单”

投资网：忘了美联储加息吧 大佬们已经开始讨论QE4

中国经济网：日本通胀停滞不前且支出下滑 央行持续承压

人民日报：中国不是国际资本市场下跌之源

货币，汇市新闻：

MQL5：全球经济增长不能只盯中国

FX168：汇率向来都是双刃剑 人民币贬值是港股通投资者福音？

MQL5：中国央妈救市欧美先尝甜头 欧日回落官员仍担忧

MQL5：欧元上涨的三大理由 然后呢？

和讯外汇：人民币早盘大涨近200点 中间价调升幅度创逾五个月最大

FX168：中国外汇交易中心：参考汇率为市场成交价加权平均 综合反映供求状况

MQL5：俄罗斯卢布何时止跌返升？

股市新闻：

FX168："多头大反攻"：近600股涨停 A股"苦尽甘来"

大纪元：韩国股市本周成亚股翘楚 后势却难料

老虎财经：股市是否见底只需要看两个信号

中国新闻网：从全球金融周期看全球股市大幅下挫

大智慧：金道环球投资：2015年全球央行会议 费希尔发言成重点关注

东方财富：法媒：中国股市下跌不会重演1997年金融危机

FX168：决策分析：中国股市暴涨 汇市亚盘平稳

市场新闻：

FX168：中国降息“救市” 美股“振作”却要靠美联储早加息？

大智慧：Plus500上半年净利润录得4060万美元

投资网：让市场恐慌的不是中国而是美联储

MQL5：想手机部门巨亏18亿 杨元庆亿元高薪引争议

东方财富：俄东方经济论坛助推远东经济发展

中国经济网：俄罗斯调低今年经济发展预期

财经要闻：海外投资者如何做空中国？

财经要闻：两大因素令欧市盘初国际原油期货价格强劲反弹

原油，贵金属一周趋势：

FX168：8月25日白银投资晨报：如期下跌 修正反弹难以持续

FX168：荷兰银行：为什么说黄金已不再是避险资产？

中国经济网：国际油价暴涨或仅是“昙花一现”

永丰金融集团：金价或进一步回升但仍需谨慎

新浪财经：两大利好提振 国际油价持续强劲反弹

FX168：揭秘今年油价为何再度大跌 沙特在下一盘很大的棋！

财经要闻：石油行业最担忧的是：5500亿美元债务

FX168：BMO分析师：美股回调基本完成 黄金又要打入冷宫？