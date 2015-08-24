联想手机部门巨亏18亿 杨元庆亿元高薪引争议

“联想此刻正面临着严峻的挑战。”8月13日，联想集团CEO杨元庆在内部信中表示，PC市场下滑13%。移动业务还没站稳脚跟，就遇到了更大挑战。

市场人士认为，杨元庆一面向员工这样提出警告，一面仍享受着1.19亿人民币(6.3952, 0.0065, 0.10%)高居上市公司CEO榜首的年薪。身为联想CEO，杨元庆应该主动降薪，和员工共度难关。

本月中旬，联想集团(HKSE：992)公布的2015/2016财年第一季度财报，净利润为1.05亿美元，同比下降51%。手机部门税前亏损达2.92亿美元(折合人民币约为18.6亿元)，而其品牌分支摩托罗拉[微博]的手机出货量为590万部，比去年同期缩减了31%。受此影响，联想将在全球范围内裁掉约3200名非生产制造员工，约占联想非生产制造类员工的10%，全球6万员工的5%。

虽然其核心的个人电脑业务依然强劲，但在一个整体下滑的市场中，集团财务未能达到预期。不过，此前福布斯中文版公布的2015中国A股上市公司 CEO薪酬榜以及中资港股CEO薪酬榜，却很是振奋人心。排行榜显示，联想CEO杨元庆以1.19亿的年薪再度成为两地上市公司CEO榜首。

由此，有市场声音质疑，联想CEO的薪酬不是与企业业绩挂钩吗？集团巨亏靠裁员度寒冬，杨元庆何以继续拿高薪？长江商报记者就上述问题多次联系联想相关人士，截至发稿前，未能收到对方回复。

手机部门巨亏18亿

18亿的巨亏，始于2014年。彼时，杨元庆的薪酬就位列CEO榜首。

2014年10月30日，联想正式完成对谷歌旗下摩托罗拉移动的收购交易，收购总额约为29.1亿美元，联想随即成为全球第三大智能手机厂商。然而，目前来看，这一收购动作不仅没有给联想带来可观的收益，反而成了其财务上的“包袱”。

2015/2016财年一季度财报显示，联想手机部门税前亏损为2.92亿美元(折合人民币约为18.6亿元)，而其品牌分支摩托罗拉的手机出货量为590万部，比去年同期缩减了31%。“联想的亏损主要来自摩托罗拉手机业务。”杨元庆表示。

摩托罗拉手机销量下滑令杨元庆无奈地称，“我觉得今天联想所面对的市场挑战，严峻度不亚于2008 年。”

“然而，并购摩托罗拉并非毫无益处，对联想手机在印度等海外市场的影响力还是有所提升的。”湖北省社科院经济研究所副所长叶学平说，“当前联想移动业务共有4个手机品牌，如何处理好4个品牌之间的关系，缩小产品生命周期对财务造成的压力，成为联想的一大难题。”

“这两年，联想在移动业务的发展，并不十分令人满意。”一位不愿具名的行业人士告诉记者：“只是在企业体量、渠道管理、人才储备、供应链控制等方面，其他手机厂商可能会稍有逊色。”

众所周知，全球智能手机市场竞争不断加剧，即使是处于主导地位的苹果、三星[微博]也不敢掉以轻心，联想的处境自是变得更加艰难。面对智能手机日益惨烈的竞争格局，摩托罗拉如何分得一杯羹？

杨元庆在日前发布的内部信中写道，“两个相对较新的增长引擎，移动业务和企业级业务，很明显还处于并购后的整合阶段，处于建立最合适的业务模 式、成本结构和竞争力基础过程中。”他提出，要重组移动业务集团(MBG)，使得产品开发、设计、生产制造等关键环节更好地协调理顺，利用摩托罗拉和联想 的互补性优势，快速推动增长。

同时，杨元庆认为，联想今年遇到的巨大挑战不仅在于摩托罗拉，整个移动业务在中国市场都不算乐观。“随着市场趋势从运营商渠道转向开放市场，从线下渠道转到线上渠道，促使联想要加快转型。未来不是一年换一次产品，而会六个月更新一代产品。”

“摩托罗拉业绩下滑主要是受巴西、拉美地区宏观经济疲软，汇率大幅震荡以及摩托罗拉产品生产成本较高、生产效率较低这些因素的影响。”中投顾问 高级研究员薛胜文告诉长江商报记者，联想已经采取相应措施，比如，减少对中国运营商市场的依赖，积极转型扩宽全球的开发市场。“我个人认为，未来联想可实 行的有效措施还包括：一是降低摩托罗拉的生产成本；二是重新调整产品定位，减少研发成本；三是加强市场投入，有针对性地进行市场营销。”

薛胜文表示，联想目前面临着极为严峻的挑战，“一方面是全球个人电脑、平板以及智能手机市场增速放缓，尤其是中国需求量萎缩的同时行业竞争加剧，给联想的业务量造成一定影响；另一方面是巴西和拉丁美洲宏观经济疲软、汇率大幅波动、成本结构过高对联想的盈利产生影响。”

裁员3200人将在数周完成

对于联想而言，或许唯一的办法便是裁减员工、缩减开支度寒冬，这成为联想的当务之急。

杨元庆在公开信中宣布，将在全球范围内裁员约3200名非生产制造员工，约占联想非生产制造类员工的10%，全球6万员工的5%。摩托罗拉将占据500个裁员名额。重组期的这些举措将产生支出约6亿美元，以及约3亿美元的额外费用作智能手机库存撇账。

时间再向前拨，便不难发现，联想对移动业务的调整，其实是从调整一把手开始的。6月2日，联想集团执行副总裁、移动业务集团总裁、摩托罗拉移动 管理委员会主席刘军闪电离职。突如其来的高管变动，很是让人诧异。要知道，就在5月28日的首届“联想科技创新大会”上，刘军还作为移动业务的掌舵人出 席，并与联想新晋代言人范冰冰互动。

刘军走后，神奇工场CEO陈旭东接任了移动业务集团总裁。杨元庆评价陈旭东“喜欢尝鲜，喜欢尝试，喜欢冒险，有开放的心态”，并表示“这些都是联想移动需要有的精神”。然而，外界仍然对联想移动业务的匆忙换帅存在颇多疑问。

“陈旭东能否调动集团资源，实现手机业务复兴还有待考量。”某品牌手机厂商一位中层领导指出，移动业务的整合需要时间，同时也要求领导者必须尽快进入角色，把握机会。在行业大趋势面前，只有勇于拥抱者才有可能成为蛋糕的优先飨食者。

杨元庆日前称，“从今天开始到未来几周内，联想员工会陆续收到各部门负责人的邮件，所有变化都将尽快完成到位。”联想已然祭出裁员和重组这一大招，未来是重新上升还是继续颓势，只能静观下一季度的财报了。”

CEO薪酬应与经营业绩挂钩

7月21日，福布斯公布了2015中国A股上市公司CEO薪酬榜和中资港股CEO薪酬榜。统计显示，杨元庆再度以1.19亿的年薪成为两地上市公司CEO榜首，其中基于股权的报酬为7294万元，占到总薪酬的61%，其他福利共计4601万元，占总薪酬的39%。

日前，国资委[微博]发布的《关于认真做好2015年中央企业负责人经营业绩考核工作的通知》提出，央企的薪酬开始与绩效挂钩，部分利润下滑较大的央企老总，月薪甚至降至万元内。按市场规律，企业高管的薪酬绩效应该与企业效益挂钩，那么联想业绩如此下滑，杨元庆为何还能继续拿高薪？

薛胜文在接受长江商报记者采访时称：“杨元庆还能继续拿高薪的原因在于联想给董事及高管的薪酬由基本薪资、表现薪资、股权激励几个部分组成，基 本薪资占6%、表现薪资占34%、股权激励占60%，为了保证CEO的薪酬具有市场竞争力，联想还会根据业绩对薪酬进行调整，所以即使联想业绩如此下滑， 杨庆元还是可以拿到较高的工资。”

的确如此，从2008/2009财年开始，杨元庆先后多次获得长期股权激励，联想近年频繁的股权激励与业绩息息相关。杨元庆曾在接受媒体采访时 表示，联想的薪酬设计与业绩挂钩，相关性很大。“另外，在联想薪酬体系中，奖金所占比重较高，高管更高。而且，联想高管的薪酬在财年结束时发放，有滞后 性。”

但这还不是杨元庆拿过的最高薪酬。

回顾历史，2004财年杨元庆薪酬仅为424万港元(7.7538, 0.0034, 0.04%)，联想收购IBM[微博] PC后，杨元庆薪酬增至2175万港元，是前一年的4倍多。此后几年杨元庆薪水持续上涨，2008财年杨元庆各项收入达到722.9万美元。2009财年约731.7万美元。

2011年，杨元庆凭借1188.7万美元年薪登顶《福布斯(中文版)》2011年中国上市公司CEO薪酬榜，成为“打工皇帝”。2012财年 联想年报披露，杨元庆在该财年的酬金达到1421.8万美元。其中，基本薪金为107.2万美元，业绩表现奖金为516.8万美元，长期激励为775.4 万美元，退休福利为10.7万美元，其他福利11.7万美元。

而2013年，杨元庆的薪酬总额更是高达2136万美元，其中包括128.3万美元的薪金，715.9万美元的酌情奖金，1264.7万美元的 长期激励，12.8万美元的退休金和14.2万美元的其他福利。2014年中国上市公司CEO薪酬榜上，杨元庆又以2135.9万美元薪酬位居中资港股 CEO榜首，其基于股权的报酬为7711万，奖金、花红、退休供款计划及其他福利则为5312万。同样是电子科技产品巨头，苹果CEO蒂姆·库克2014 财年的薪酬总额只有922万美元 (约合人民币5724万元)。

这一现象说明了什么？薛胜文告诉长江商报记者，这说明了CEO薪酬的高低是与企业业绩等相挂钩的。“2013年联想业绩大好，不仅并购了摩托罗 拉、IBM X86服务器，而且联想旗下的所有产品都出现了销量增长，占领了较大部分的市场份额。此外，2013年联想从PC向互联网转型的态势较好、前景明朗，所以 杨庆元在2013年薪酬较高。而美国电子科技公司巨头CEO的薪酬缩水则主要是因为PC行业衰退，业绩普遍下滑。”