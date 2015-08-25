俄罗斯卢布何时止跌返升？

随着国际油价下跌，俄罗斯卢布汇率也一路下行。继本月初美元对卢布汇率突破６０关口后，２４日美元对卢布汇率再次突破７０大关。在国际油价持续下跌的背景下，目前还很难预测卢布汇率何时止跌返升，不排除继续下跌的可能性。

不过，国际油价已下跌至相当长一段时间以来的低位。从国际原油市场供给和需求的基本面来看，虽然仍无法排除继续下跌的可能性，但至少风险已部分释放。

２４日俄央行大幅降低卢布汇率。数据显示，当日１美元兑换７０．７４６５卢布，比上一交易日升高２．６２４９卢布；与本月初相比，卢布对美元贬值１７．３％。受此影响，莫斯科交易所外汇交易市场也剧烈动荡。

分析人士认为，俄罗斯卢布汇率与国际油价息息相关。俄罗斯财政收入约有一半来自石油和天然气出口创汇，而且年度财政预算的依据是预期的油价。出于财政预算的考虑，俄罗斯往往根据国际油价的变化来调整卢布汇率。根据俄经济学家的预测，当油价在每桶４５－５０美元左右时，卢布对美元汇率大体稳定在６５－７０：１。

俄联邦储蓄银行投资研究部２４日发表的报告指出，近来全球金融市场震荡表明世界经济复苏进程仍有曲折，这对国际油价运行造成不良影响。在这种情况下很难预测卢布汇率何时会止跌回升，因为很难确定国际油价何时会达到最低点。

由于国际油价已经处于较低的位置，因此尽管市场上任何时候也无法排除油价继续下跌的可能性，但至少压力和风险要小一些了。

影响卢布汇率的另一个主要因素是外汇市场上有可能发生的抢购现象。居民抢购外汇很容易导致俄外汇市场上美元等外汇短缺，从而引发卢布汇率继续下跌。在２００８年俄经济危机和去年底今年初的卢布贬值危机期间，都曾发生过大量居民抢购外汇的现象，使俄政府应对卢布贬值的压力倍增。

俄开放资本投资公司经济师达利娅·伊萨科娃表示，在当前情况下很难判断俄居民会否将手中的现金转兑成美元等外汇，但是以前的危机使俄居民增长了经验，认识到盲目兑换外汇可能会导致当地居民蒙受更大的损失。此外，由于卢布贬值引起的通货膨胀导致居民生活成本增加，俄居民并无太多额外现金兑换外汇。

此次卢布贬值并未在市场上引发抢购现象。记者在莫斯科多家大型超市看到，超市里物价虽有一定程度上涨，但蔬菜、水果、肉类等生活消费品供应充足，也没有发生居民排队抢购生活用品的情况。市民亚历山大告诉记者，俄居民已养成了在危机面前保持冷静的习惯，盲目抢购反而会导致市场恐慌和物价进一步攀升，最终受害的还是老百姓。

俄政府高度重视卢布贬值问题。总理梅德韦杰夫表示，当前的卢布贬值主要是国际油价下跌导致的，政府不会坐视卢布继续大幅贬值。

分析人士指出，当前情况下，俄罗斯坐拥一定量的外汇储备，央行提高基准利率和动用国际储备抛售外汇直接干预外汇市场是缓解卢布贬值的有效措施，但是此次卢布贬值是由油价下跌引发的，从经济角度来讲，俄央行直接干预外汇市场并不合算。而且，俄国际储备本来就已经缩水，动用国际储备应慎之又慎。

俄联邦储蓄银行投资研究部发表报告指出，目前俄大型出口商向外汇市场出售外汇收入可以暂时缓解卢布贬值危机，也是应对此次卢布贬值最直接、最有效的措施，但能否改变趋势仍待观察。据统计，８月份俄大型出口商手中有大约１１０亿美元的外汇收入，这笔资金注入俄外汇市场应可一解卢布贬值的燃眉之急。