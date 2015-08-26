中国央妈救市欧美先尝甜头 欧日回落官员仍担忧

外汇市场经过昨天的大幅震荡之后，周二(8月25日)出现了一定回调的迹象。周二亚市盘中，亚太各国股市仍然低迷，上证指数续跌超过7%，跌破了3000点大关，但收盘后中国人民银行周二晚间宣布降息降准。这个消息使之后开盘的欧洲和美国股市受到一定鼓舞，周二美股欧股全线大幅回调，回补了大部分昨日的跌幅。股市的悲观情绪受到人民银行救市的提振，同时也有分析人士指出，欧美对于中国股市此前的反应略为过激，所以回调是必然现象。

美元指数受到提振周二开始回升，而欧元和日元则相应下跌。周一欧元和日元在全球金融市场悲观情绪蔓延的情况下得到了大量避险买盘，同时吸引很多短线投机者进入市场。全球市场今日全线回暖，使欧元和日元开始从高位向下调整。

欧元和日元的暴涨让欧洲央行和日本央行感到不安，目前欧洲和日本仍然处在量化宽松政策之中。欧洲央行和日本央行希望依靠货币政策刺激经济，但近期美元走弱，欧元和日元汇率攀升，使央行的货币政策效力大打折扣。如果汇率一直居高不下，央行官员们很有可能加大刺激政策的幅度。

中国人民银行“双降”政策旨在增加市场流动性、安抚目前金融市场的恐慌情绪。央行方面希望利用货币政策工具为经济发展创造良好条件。摩根大通等投行分析人士表示，这也会为人民币带来贬值压力。但周二下午国务院总理李克强在会见哈萨克斯坦副总理时，谈及人民币汇率问题。他表示，人民币不存在持续贬值的基础。

“央妈”救市 欧美股民先尝甜头 全球股指周二全线反弹

周二欧市盘中，本交易日晚间中国央行8月25日宣布下调存款准备金率和一年期贷款基准利率，其中，金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至4.6%。一年期存款基准利率下调0.25个百分点至1.75%。中国央行“双降”，对风声鹤唳的全球股市来说，无疑是“久旱逢甘霖”。

中国央行在网站公布的答记者问中表示，下一步，央行将继续密切监测流动性变化，综合运用各种工具组合适当调节流动性，保持流动性合理充裕和货币市场稳定运行。

这是自去年11月始第五次降息，上次调整为自6月28日下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点。之前，中国央行在2015年6月28日起同时有针对性地对金融机构实施定向降准。

对外经贸大学公共管理学院教授李长安在其微博上一针见血地指出，降准降息既是救股市更是救实体经济。须知只有实体经济搞活了，股市才能真正搞好。

英大证券首席经济学李大霄则认为，中国央行降准降息利于房地产和股市。

李大霄表示，“央行宣布自2015年8月26日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点，并实施定向降准0.5个百分点。目的是维持货币市场的宽松环境，利于降低企业融资成本，利于稳定经济、稳定房地产市场、稳定股市，也利于全球股市稳定。”

华泰证券金牌分析师罗毅则从释放流动性的角度分析指出，本次降准有望释放7100亿元的流动性，有利于改善市场资金面。

上投摩根认为，此次降准和降息政策的出台在当前的经济和流动性环境下都是必需的。同时A股市场在上周出现放量下跌，政策出台将利好股市，同时我们也期待“一行三会”等政府监管部门后续的其他市场及经济政策出台。

由于中国央行英勇救市，全球市场恐慌情绪下降，欧美股市走出昨日阴霾，开启全线反弹。此外，由于风险厌恶情绪有所下降，欧元和日元日内自昨日高位下行走低，美元全线反弹。

央行双降震动全球市场 李克强总理表示人民币没有下跌基础

在沉寂许久之后，中国央行终于重拳出击。周二(8月25日)，中国央行宣布下调存款准备金率和基准贷款利率。央行意外实施“双降”，宽松力度出乎市场预期。摩根大通(JP Morgan)指出，这一举措或将令人民币贬值2%至3%。

摩根大通中国首席经济学家朱海斌表示，中国央行在降准的同时再减息，超出预期，这将增加人民币贬值压力，料今年余下时间中国的资本外流还会加剧。

朱海斌指出，“降息有利于解决中国实际借贷利率居高不下的情况，但会导致在岸、离岸利差缩小，降低市场投资人民币的收益，推快资金外流。”朱海斌预计，未来6至9个月，人民币对美元将贬至6.5至6.6。

国务院总理李克强25日下午在中南海紫光阁会见来华出席中哈合作委员会第七次会议的哈萨克斯坦第一副总理萨金塔耶夫。

在谈到人民币汇率问题时，李克强说，近期我们完善人民币汇率中间价报价机制，是顺应国际金融市场走势的合理举措，也是寓调整于改革之中。当前人民币汇率不存在持续贬值的基础，能够保持在合理均衡水平上的基本稳定。

李克强指出，当前世界经济形势仍然扑朔迷离，市场波动较大，也使中国经济受到一些影响。但中国经济整体平稳的基本面没有变，经济运行仍保持在合理区间，而且支撑实体经济向好的积极因素正在不断积聚。我们有进一步创新和运用宏观调控的空间，国内需求也有较大余地。随着稳定经济增长、推进结构性改革、通过“双创”激发市场活力，以及惠民生、防风险等措施的陆续推出与发挥效应，中国有能力、有条件完成全年经济发展主要目标任务。这对世界经济复苏也是重要贡献。

美元回升 欧、日回落 高汇率仍然困扰央行官员

周二欧市盘中，美元全线上扬，从之前兑日元跌至七个月低点的走势中稍喘一口气，因美国国债收益率攀升。不过，鉴于市场担心以中国为首的全球经济放缓，多数投资者仍然谨慎。

这些担忧加上全球股市的大幅下挫，已令人怀疑美联储是否会在今年升息，并且将外汇市场的隐含波动率推升至两年最高水平。

Nordea外汇分析师Niels Christensen称，“对美元来说一切都很不确定。昨天下挫的货币现在都在涨，但在我看来这似乎是昙花一现。”

其同时指出，“中国和日本股市下跌，投资者认为美联储9月升息机率降低。随着月底的临近，可能继续会有轧仓操作，美元有可能受冲击。”

除了美联储9月升息的预期降温，市场动荡促使投资人解除利差交易，亦协助了其他流动性高的主要货币走势，如欧元及日元。

在金融市场面临压力的时候，投资人会回补欧元和日元，主要因利差交易。利差交易承担较大风险，但潜在回报也更高。

瑞士信贷驻新加坡私人银行及财富管理部门资深外汇策略师Heng Koon How称，日本和欧元区政策制定者不太可能容忍欧元和日圆进一步大幅上扬，因为这将可能有损他们提振经济的努力。

Heng表示，“如果欧元/美元逼近1.20或美元/日元持续低于115水平，预计口头干预力度将加强。”

日元涨势让日本官员不安 担忧程度加大恐有进一步动作

日本财务大臣麻生太郎警告市场人士不要进一步大幅推高日元汇率，称日元隔夜暴涨对经济而言是“强烈”且不受欢迎的。日本财务大臣麻生太郎周二(8月25日)表示，日元前夜的大涨，与其说是“突然”，不如说是“凶猛”，这也引发市场对于日本政要向强势日元发出警告的议论。

外媒指出，随着市场波动持续，全球决策者力图引导市场逐步平静下来，以下就对日本官员有关日元的评论提供一些解读。基于过去的评论，这一最新更新的指导旨在分析日本官员对汇市走势的担忧级别

当然，决策者始终可以引入新的措辞，而且就像投资回报一样，过去的表现未必能保证将来的结果。在小幅波动情况下，官员们可能说：我们不为汇市走势所动”，或者拒绝发表评论；

如果波动持续，他们则会这样说：“希望汇率能趋于稳定”，或者是：“希望汇率能如实反映日本的经济基本面”。

当政府开始显现忧虑之际，这样的措辞便会出现：“关注汇市动向”、“仔细关注汇市动向”、“密切关注汇市动向”。

当市场波动进一步加剧时：“不愿看到汇率出现意外/突然/快速涨跌”、“不愿看到未如实反映经济基本面的汇市走势”、“不愿看到汇率出现过度波动”、“汇率过度波动会给经济带来不良影响”。

当汇市走势让官员有点坐不住的时候：“当前汇率没有反映出经济基本面”、“日元的上涨/下跌之势有点过头了/太过一边倒了”。

再下一步要关注的可能是“显然”这个词：“当前汇率显然没有反映出经济基本面”、“汇率的走势显然过头了/一边倒了”。

最后就该是出手干预的警告之言了：“为应对汇率过度波动，不排除采取任何手段的可能”、“随时准备采取果断/大胆行动遏制汇市的过度/投机性波动”。