跌跌跌！全球市场开启“巨震”模式

过去24个小时全球市场开启“巨震”模式，几乎所有资产都在下跌；追随亚股跌势，隔夜欧美股市全线下挫，道指一度崩跌逾千点，欧洲股市市值一夜蒸发数千亿欧元，周一纽约交易时段大宗商品市场触及1999年来最低水准，美元指数一度创下近半年来最大跌幅，就连黄金也因失去“避险魅力”而下挫。

欧美股市全线暴跌

受亚太股市全线暴跌影响，周一(8月24日)欧美股市也“全军覆没”。道指一度挫愈千点，为史上最剧烈的日内波动。

在今年多数时间，美股陷于窄幅区间内，但因投资者愈发担心中国经济，且中国意外令人民币贬值，波动性本月跳升。标普500指数自2011年以来首次进入修正阶段。

周一的波动非常剧烈，股市开盘即出现暴跌，随后上演大幅反弹。道指盘初几分钟重挫1000点，而标普500指数下跌5.3%，随后即逐步缩减跌幅，不过午后又再度陷入跌势。

Robert W. Baird & Co.首席投资策略师Bruce Bittles表示：“中国的投资者对于央行已经失去了信心，市场的局势非常令人担忧且困难，这最终取决于中国形势是否会导致严重的经济放缓。果真如此，则会影响到美国。”

标普500指数周一收盘下跌3.9%，至1,893.21点，收盘价较5月份的纪录高点下跌11%。道指跌588.40点，或3.6%，至15,871.35点，盘中一度下挫6.6%；纳指回落3.8%，至10月27日来最低点，盘中一度跌8.8%。

周一纽约交易时段，中资股和追踪A股的ETF遭到大肆抛售，彭博在美上市中资股指数创4年最大跌幅。

在美交易的最大中国A股ETF--德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股基金重挫13.7%，损失之大为其推出以来首见。

欧洲股市周一也急跌，市值蒸发数千亿欧元，一指标股指触及七个月低位。德国和法国股市分别急跌4.7%和5.4%。希腊股市崩跌10.5%。

泛欧绩优股指数收盘重挫5.4%，总市值蒸发约4,500亿欧元，触及2008年11月以来最低收位。该指数盘中一度大跌7.8%，为2008年10月以来最大盘中跌幅，当时雷曼兄弟(Lehman Brothers)刚刚倒闭。本月迄今，该指数已累积损失市值逾1万亿欧元。

周一中国股市再度暴跌，上证综指收盘下跌8.5%，创下2007年来最大的单日跌幅，盘中甚至一度暴跌9%。

因中国股市重挫近9%拖累全球股市普跌，并打压商品价格大幅走低，加拿大股市周一也骤降。多伦多证交所S&P/TSX综合指数暴跌420.93点，或3.12%，收报13,052.74点，为2011年底以来最大单日跌幅。

大宗商品“哭声一片”

彭博大宗商品指数周一下挫2.2%，创下1个半月来最大跌幅。铂金创下两年最大跌幅；黄金期货盘中起伏不定，最终收跌0.5%。纽约交易的西德州中质油期货跌5.5%至六年最低收盘水平；铜价和铝价跌至六年低点。

现在担任GPS Capital Markets业务发展主管的David Pierce周一表示，中国可能正在大量卖出大宗商品等以美元计价的资产。GPS Capital Markets成立于2002年，是一家总部位于美国犹他州的外汇交易商。

Pierce说道：“大宗商品跌幅如此巨大相当罕见，中国可能是抛售以美元计价的大宗商品的大卖家，这进一步影响大宗商品类货币，导致大宗商品货币比美元更加疲弱的态势。”

因投资者担心全球最大的原材料消费国－中国经济可能出现硬着陆，汤森路透核心商品CRB指数盘中跌达3.2%，至2002年12月来最低。

油价持续一周的跌势周一严重恶化，油价重挫逾5%至六年半新低。

德国商业银行(Commerzbank)高级油市分析师Carsten Fritsch在路透全球石油论坛上表示：“今日的大跌同油市基本面无关，全是因中国的情势所致，市场担心中国经济硬着陆。”

布伦特原油期货收盘暴跌2.77美元或6.1%，报42.69美元，盘中跌至2009年3月来近月合约最低价42.51美元。美国原油期货收低2.21美元或5.5%，报38.24美元，为2009年2月来最低，本月势将创下17%的跌幅，且可能连跌八周，为1986年来最长跌势。

东京新生银行(Shinsei Bank)研究主管Takako Masai表示：“市场陷入恐慌。事况开始看起来像是1990年代末期的亚洲金融危机那般。投机客正抛售那些看来最脆弱的资产。”

黄金为何也不避险了？

周一全球股市可谓遭遇血洗，然而在大量避险需求的情况下，黄金却没有上涨，反而略有下行。周一金价的下跌不仅结束了此前的连续涨势，并且是8月13日以来黄金市场最大的单日跌幅。

Morningstar分析师Kristoffer Inton表示：“市场应该有避险需求。”但他认为，对黄金而言，投资者们的偏见似乎根深蒂固。

7月金价一度暴跌触及5年半低点，Inton认为，投资者们目前更愿意寻找别的避险方式。今年以来，对美联储加息的预期一直是拖累黄金的一大看空因素。

分析师指出，随着近期油价持续崩跌，对全球陷入通缩的担忧对金市不利，黄金通常被视为是对冲通胀的资产。

Inton说：“在通胀高于利率的时候黄金的表现是最好的，因为它有保值功能。”

现货金周一收盘收低0.7%，报1,152.45美元/盎司，稍早升至1,167.50美元，美国12月期金收低0.5%，报1,153.60美元/盎司。

其他贵金属则表现更加惨淡，现货铂金一度重挫4.5%，现货钯也触及三年低点563.72美元/盎司，现货银跌4.8%，报8月6日来最低的14.57美元/盎司。

全球市场巨震美元“遭殃” 欧元日元受益

分析师指出，国际金融市场震荡以及对中国引领全球经济减速的担忧加重，恐将打乱美联储(FED)很快开始加息的计划，这对美元构成较大拖累。

洲际交易所(ICE)美元指数一度跌至七个月最低的92.62，周一纽约尾盘跌1.8%，之前一度跌2.5%，为2009年3月份以来最大跌幅。

BCA Research首席分析师Martin Barnes表示：“在市场震荡如此剧烈时加息是愚蠢的。”

与上周相比，投资者目前认为美联储在9月16-17日加息的机率远远较低。据Tullett Prebon数据显示，华尔街互换合约价格暗示交易商认为9月加息机率为24%，低于上周的46%。

巴克莱(Barclays Bank)先前认为9月将加息，如今则预计在明年3月以前不会加息。

贝莱德(Blackrock)固定收益投资长Rick Rieder表示，即使他希望美联储下月加息，但市场波动将使其难以采取行动。

亚特兰大联储主席洛克哈特(Dennis Lockhart)表示，依然预计美联储在今年进行近10年来的首次加息，但也警告称，强势美元、人民币贬值和油价下跌让前景复杂起来。洛克哈特在8月10日曾表示，他认为加息时点“临近”，并告诉记者称“ 在我看来9月份依然有可能。”

但受益于近期市场动荡，欧元和日元表现出色。欧元区和日本的异常低利率促使投资人近几个月借入欧元和日元，买入能提供更高回报的货币，特别是澳元和纽元等商品货币。不过，在金融市场感到压力的时候，投资人会抛售这些较高收益货币，出脱利差交易，令欧元和日元得益。

周一纽约时段，欧元/美元一度跳升至1月中来最高的1.1711，尾盘报1.1598，涨幅达到1.8%。根据彭博统计，欧元与全球股市的负向关联度接近12年高位，全球股市暴跌无疑成为当前支持欧元的利好因素。

欧元/美元和MSCI明晟全球指数之间的关联系数为-0.62；8月21日曾触及-0.63，为2003年以来绝对值水平最高的负值。

法国巴黎银行(BNP Paribas)在周一发布的一份报告中写道，股市疲软继续导致欧元全线走强。北欧联合银行(Nordea Bank)驻新加坡交易主管Jesper Bargmann表示，如果全球股市进一步走软，欧元/美元可能将保持坚挺。

OANDA高级市场分析师Craig Erlam表示：“如果欧元/美元未来一两天能保持在1.1525之上，这对欧元/美元是极为利多的信号，通常而言，日线收位就已经是足够的迹象了，但目前是特殊时期。我希望看到在没有市场恐慌的情况下，交易商在这些水准如何应对。”

周一美元/日元跌至七个月最低的116.47，纽约尾盘报118.44，重挫2.9%。

荷兰国际集团(ING)的外汇分析师Petr Krpata表示：“股市下跌以及美债收益率大降，显然不利于美元/日元，只要当前的市场环境保持不变，美元/日元跌破120心理关口的可能性就会上升。”

澳新银行(ANZ)分析师在一份研究报告中称，避险仍然主导外汇市场，预计日元和欧元将继续走强。