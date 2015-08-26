全球经济增长不能只盯中国

过去一周全球股市和大宗商品价格大幅下挫，投资者避险情绪明显升温，一些西方媒体将本轮全球资本市场调整的导火索归咎于中国经济形势欠佳引发的对全球经济复苏的担忧。

但是，在经济全球化深度融合的今天，增长并不是一两个国家说了算的；同样地，经济遭遇压力时也不能只拿一两个国家来说事儿。

自2008年全球金融危机以来，中国经济保持平稳、较快的发展态势，为扭转全球经济下滑趋势、推动全球经济复苏作出了重要贡献，已成为全球经济增长的 最大动力来源。英国《金融时报》近日发表文章指出，在拉动全球经济增长方面，有一个国家“挑起的重担”超过其他任何国家。这个国家就是世界第二大经济体 ——中国。

据国际货币基金组织测算，去年中国对世界经济增长的贡献率约为27.8%，高于美国的15.3%；预计今年中国对全球经济增长的贡献将进一步提高至28.5%。

与此同时，中国加快经济结构调整和完善人民币汇率市场化形成机制，在推动全球经济再平衡进程方面也取得重要进展，展现出负责任的大国形象。

一方面，随着人民币汇率升值以及国内劳动力价格调整，中国经济的外部失衡已明显缓解，经常账户顺差占国内生产总值(GDP)的比例已从2007年的10%降至目前的约2%。

另一方面，随着居民收入提升和第三产业的快速发展，中国经济内部失衡的状况也有所改善，消费已超过投资成为拉动中国经济增长的第一动力。中国经济正从此前过度依赖投资和出口向更多依靠国内消费驱动转变。

专家认为，在欧美国家进行大规模“去杠杆化”之时，中国经济的稳定增长和再平衡充当了全球经济增长减震器的角色。《金融时报》指出，如果中国没有扮演这样的角色，世界面临的危机可能要严重得多。

中国财政部部长楼继伟6月份在华盛顿表示，金融危机期间中国对世界经济增长的贡献率高达50%，这种情形是不可持续的。作为世界头号经济体的美国，应该对世界经济复苏承担更大的责任。

目前美国经济的“去杠杆化”过程已经基本结束，财政赤字占国内生产总值的比重显著下降，但是储蓄率回升缓慢，投资依然疲弱。美国应继续加快结构性改革，将更多储蓄转化为投资，提高劳动参与率，加强基础设施建设和创新，为全球经济作出更大贡献。

在巩固经济复苏势头的同时，美国还应特别关注美联储货币政策调整可能给全球经济带来的外溢效应。最近全球资本市场大幅调整的重要根源就在于，美联储迫近启动金融危机以来的首次加息，执行6年多的零利率政策即将终结。

作为全球最重要的央行，美联储货币政策转向势必引发国际资本流动逆转和全球资产价格重置〖虑到目前全球经济复苏疲软和市场信心脆弱，美联储在评估加息时机和释放加息信号时应更为谨慎，如果美联储加息引发新兴市场大幅动荡，美国同样会受到影响。

此外，欧洲和日本也应为提振世界经济增长作出更多努力。

对欧元区来说，当务之急是稳定希腊债务危机局势，避免危机传染到其他国家，同时扩大投资和消费，加快结构性改革，重启经济增长。

对日本来说，“安倍经济学”过于注重宽松货币政策的刺激只能获得短期的经济效应，必须彻底推动经济结构改革，出台可持续的增长战略，才能解决人口老龄化、产业空心化等难题和化解财政危机。

当今世界，没有哪个国家能在全球经济的变动中独善其身。面对共同的经济命运，国际社会需要同舟共济，方能其利断金。