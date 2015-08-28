【现货黄金收盘】强劲GDP推高美元 现货金周四微幅收低

国际现货黄金周四（8月27日）尽管受到美国强劲的第二季度GDP修正值数据影响一度下挫，但随后重新回到开盘水平，收出十字星形态。

日内公布的美国第二季度实际GDP年率季率被上修至3.7%，高于市场预期的3.2%。与此同时公布的美国上周初请失业金人数降至三周以来低点27.1万，2季度个人消费支出物价指数（PCE）年化季率增长2.2%，符合市场预期。时段内公布的数据均表现强劲，提振美联储加息预期，支撑美元全面回升。受数据提振，美元指数回升，欧元、日元汇率回落。全球股市周四回暖，大宗交易品价格受到鼓舞，全线回升。

周四（8月27日）走势表述：

现货黄金亚市盘初小幅攀升，接近1128美元水平后开始窄幅震荡。欧市盘中黄金继续盘整，触及日内高点1129.40后步步后撤，美市盘初刷新日内低点至1117.75美元/盎司，但随后逐步反弹,美市盘中回升至1125美元/盎司附近。最终收于1124.60美元/盎司。

国际现货黄金周四开于1125.20，最高触及1129.40，最低下探1117.75，收于1124.60美元/盎司，下跌0.30美元，跌幅0.03%。

基本面利好因素：

1.美联储副主席暨纽约联储主席杜德利周三称，鉴于全球市场动荡令美国经济下滑风险增加，9月加息的迫切性降低。

2.上周三FOMC会议纪要内容在重申美联储接近加息的同时，也再次强调了美国经济包括劳动力市场以及通胀水平在内的领域仍然没有达到足够支持加息的水平。会议纪要公布后，美元走弱，欧元则引领非美货币全线攀升，黄金则一举突破了1130阻力位置，重新站上6月中旬暴跌前的水平。

基本面利空因素：

1.美国商务部周四公布的数据显示，美国第二季度实际GDP年化季率上修为增长3.7%，预期增长3.2%，初值增长2.3%。同时公布的数据显示，美国第二季度个人消费支出物价指数年化季率上修为增长2.2%，符合市场预期，前值亦为增长2.2%。美国第二季度GDP平减指数修正为增长2.1%，市场预期增长2.0%，前值增长2.0%。美国通胀水平仍维持稳定。

2.据周三的一份政府报告显示，美国7月份资本商品订单创一年多来最大增长，显示企业开支在最近金融市场动荡之前企稳。美国商务部(DOC)周三(8月26日)公布的数据显示，美国7月扣除飞机的非军事设备订单增长2.2%，为2014年6月份以来最大增幅，之前在6月份增长1.4%。

3.在中国股市近期持续暴跌之后，全球金融市场都在期盼"央妈"能够及时出手拯救股市。就在周二，中国人民银行宣布，9月6日降准50个基点，同时8月26日起降息25个基点。

4.美国劳工部(DOL)公布的数据显示，美国8月22日当周季调后初请失业金人数下降0.6万，达到27.1万，预期27.4万，前值27.7万。

前景展望：

1.道明证券（TD Securities）在周四的报告中表示，黄金有进一步上行的潜力，但可能会在1200水平附近遭遇天花板。道明证券表示，近期全球股市动荡，市场担忧世界经济下滑，美联储首次加息可能推迟，所有的这些因素导致金价大涨，黄金成为表现最好的商品。

2.瑞士MKS金融集团表示，“市场非常紧张。很多人在结清空头头寸后准备离场观望，看看9月会发生什么，在作出决定前，他们希望看看联邦公开市场委员会（FOMC）会持有何种论调。”

3.ISA Bullion周四更新的报告显示，黄金周三继续走低，金价一度跌至1117.66低位，并在北美时段受困于1124.70阻力。中国央行降息降准举措稳定了市场了信心，同时也有助于全球金融市场稳定。由于风险情绪改善，不少黄金多头头寸平仓，投资者开始追逐其它风险资产。

4.美国知名投资者、全球股市每日通讯GartmanLetter创始人加特曼(Dennis Gartman)在周四(8月27日)的评论中表示，大宗商品市场将集体好转，尤其“鉴于到惊人的关于大宗商品市场的崩溃普遍的新闻报道。”

5.RJO Futures高级交易品经纪Bob Haberkorn表示，“今天的GDP数据改变了贵金属市场的基调。”Bob Haberkorn表示，许多投资者对于在美联储加息之前持有黄金这一点上是有所保留的。他表示，“黄金积极得像成为稳定的避险资产，但是从最近的情况很明显可以看出，这也是需要具体情况具体分析的。美联储加息目前仍然是黄金市场的主要压力。”

6.Fastmarkets研究主管William Adams表示，“黄金价格下跌将会受到其他市场可能出现的悲观情绪所遏制。”