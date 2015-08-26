8月26日白银投资：趋势重归下行 关注14.50支撑

国际白银周三(8月26日)亚市盘初小幅下跌，并刷新14.54美元/盎司日低高。周二(8月25日)因中国央行意外降息及降准，提振全球股市和美元指数走强，加之美国经济数据表现靓丽推升美联储年内加息的预期，银价下跌1%,且一度触及14.54美元。周三投资者还需关注全球股市波动以及晚间的美国经济数据，另外纽约联储主席杜德利的讲话也不容忽视。

技术面上看，日线级别上，隔夜银价进一步下探14.60美元，指标上MACD绿色动能柱出现，双线初步死叉，KDJ双线走低，整体风险仍偏向下行，短期有进一步回落的可能性。目前银价初步阻力位于14.80美元，进一步阻力在15、15.15，15.40、15.65、15.83、16以及16.45美元。下行方面，初步支撑在14.50美元，进一步支撑在14.35、14.25以及14美元。

操作策略方面，周二曾建议利用银价向15.05-15.10美元反弹的机会轻仓逢高做空，稳健者看15.90-15.85美元，激进者看15.70美元下方，止损设15.16美元上方。从当天表现来看，策略有效。

周三亚市盘初建议利用银价向14.70-14.75美元反弹的机会逢高做空，稳健者看14.50-45美元，激进者看14.30美元下方，止损设14.80美元上方。

基本面利好因素：

1.在中国股市近期持续暴跌之后，全球金融市场都在期盼"央妈"能够及时出手拯救股市。就在周二，中国人民银行宣布，9月6日降准50个基点，同时8月26日起降息25个基点。

2.美国股市周二先涨后跌，在盘尾回吐了日内涨幅后继续全线收跌，中国股市周二再次下挫，全球风险厌恶情绪增加。美联储会议记录凸显决策者忧虑美国经济复苏状况，使市场质疑美联储将在下月升息的可能性。欧洲股市周五续跌，投资者对于中国经济增速放缓对全球增长影响的忧虑继续蔓延。

3.上周三FOMC会议纪要内容在重申美联储接近加息的同时，也再次强调了美国经济包括劳动力市场以及通胀水平在内的领域仍然没有达到足够支持加息的水平。

基本面利空因素：

1.美国7月新屋销售增长5.4%，经季节调整后的年率为50.7万户。这一数字较去年7月大增25.8%，占市场整体销量的8.3%。

2.美国咨商会周二公布的8月美国消费者信心指数反弹。数据显示，8月美国消费者信心指数为101.5，为今年1月以来最高，远高于路透访问的分析师预估中值的93.4。

3.美国芝加哥联储(Federal Reserve Bank of Chicago)周一(8月24日)公布的数据显示，7月芝加哥联储全国活动指飙升，续创下去年12月以来最高，表明世界第一大经济体的经济活动复苏三季度初表现依然强劲。

4.经过了长时间的和谈后，周二(8月25日)朝韩双方达成了协议，并结束此前的军事对峙。朝鲜将对韩国人员踩中地雷表示遗憾，并同意解除朝鲜半岛战争状态。韩国则将暂停反朝宣传广播。